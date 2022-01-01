Путін має компромат на Зеленського - Луценко

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним тому, що Путін і спецслужби РФ мають на Зеленського компромат.

Про це в ефірі програми "Народ Проти" на телеканалі "Україна 24" розповів ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко.

Коментуючи можливість двосторонніх перемовин Зеленського і Путіна, ексгенпрокурор зазначив:

"З чим він туди пойде? Мені здається, що така поїздка означає тільки одне - бажання закрити компромат на себе особисто. Той компромат, який має Путін і російські спецслужби проти нього. Не хочу говорити, який він, хоча дещо знаю. Але відпускати туди президента України в такому стані один на один є небезпечним".