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Зеленському доведеться поділитися владою - прогноз на 2022 рік Експерт прогнозує посилення політичної дестабілізації в Україні

В Україні в 2022 році можливі дострокові парламентські вибори і відставка Кабміну, а президент Володимир Зеленський може поділитися владою з партнерами по новій коаліції.

Такий прогноз озвучив в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" футуролог Олексій Толкачов.

"Якщо говорити про наступний рік, 2022-й, то тут банальна аналітика і екстраполяція тих тенденцій, які зараз відбуваються. Про що можемо говорити? Що Зеленському, на жаль, попри дуже велику кількість правильних справ, правильних політик, достатню кількість досягнень, він не може донести ці досягнення до людей. Люди не відчувають перемог у минулому році, а це означає, що на фоні навіть стабілізації ВВП, зростання бюджету, зростання видатків на медицину, чимало опонентів Зеленського зможуть далі розкачувати інформаційну хвилю, що "Україна рухається не в тому напрямку, жебрацтво, катастрофа, хаос в Україні". І все це з високою долею ймовірності може призвести до політичної дестабілізації і дострокових парламентських виборів. Багато політичних сил почали готуватися до планових виборів. Але попри це вони будуть готові взяти участь і в дострокових виборах, складно виключити такий сценарій", - розповів Толкачов.

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Експерт не виключив, що "для того, щоб погасити негатив, ймовірна буде відставка уряду".

"Це буде зумовлено декількома одразу факторами. Ймовірно, "слугам народу", Зеленському в парламенті доведеться залучити інші парламентські групи для того, щоб утримувати коаліцію, яку зараз будуть підточувати фінансово-промислові групи з усіх сторін. Розширивши коаліцію, Зеленському доведеться поділитися виконавчою владою в уряді", - сказав він.

Футуролог зауважив, що переформатування уряду і дострокові парламентські вибори є чинниками дестабілізації, які можуть негативно вплинути на економіку України - "призупинити економічну стабілізацію чи навіть економічне зростання".

"Чи дійде до президентських виборів у наступному році? Я не впевнений. Якщо війни великої з Росією не буде, я з вірогідністю 50 на 50 сподіваюся, що великої війни не буде, і в нас буде цілком нормальний мирний рік стабільний в плані Росії і геополітичної обстановки. Але те, що буде відбуватися зараз в Україні, саме в плані політичної дестабілізації, мене доволі сильно непокоїть", - підкреслив Толкачов.

Також експерт спрогнозував, що кримінальне переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка "може спричинити доволі таки потужний політичний і соціальний вибух в Україні".

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Нагадаємо, ексрадник глави МВС Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна наближається до дострокових парламентських виборів.

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо сьогодні голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.

Позафракційний депутат Артем Дмитрук заявив, що в найближчі декілька місяців із фракції "Слуга народу" йтимуть депутати.

"Найближчим часом, декілька місяців, ми бачитимемо планові виходи депутатів із "Слуги народу", необов'язково в групу Разумкова, а в інші групи та партії. Але вони будуть. Сьогодні був ще один вихід. Думаю, що цього тижня ще може бути один вихід із партії "Слуга народу", - сказав Дмитрук.