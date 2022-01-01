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"Монобільшості більше немає": Мураєв пояснив, чи розпустять Раду Екснардеп дав прогноз щодо коаліції

Партія "Слуга народу" більше не має монобільшості у Верховній Раді, проте на розпуск парламенту чекати не варто.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповів екснародний депутат України Євген Мураєв.

На запитання, чи може у 2022 році з'явитися коаліція "Слуги народу" з депутатськими групами "Довіра" та "За майбутнє", екснардеп відповів:

"Ми розуміємо з вами, що монобільшості більше немає. Ми розуміємо, що монокоаліції теж немає, тому що група Разумкова, хоча вона формально і не вийшла зі "Слуги народу", веде зараз самостійну політику. Ми розуміємо, що "Довіра" сформована великим аграрним бізнесом. Там хлопці "за вічнозелені квитки". Вони підголосовують президенту за преференції у певних галузях. Група "За майбутнє" - це група Коломойського, який є чи то заручником, чи навпаки - господарем Зеленського. Чи офіційно вони об'єднуються чи будуть підголосовувати один одному – для нас не зміниться нічого".

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Оцінюючи перспективи розпуску Верховної Ради, Мураєв зазначив:

"Немає коаліції, у президента з'являється можливість розпустити парламент. Він що, розпустить своїх "слуг народу"? Так чи інакше має зараз контрольовану більшість. Якщо вони зараз підуть на вибори... рейтинг партії 18%. Вже не буде 50-60" %. І так багато хто в цей парламент не потрапить".

На його думку, "від формату коаліції нічого не залежатиме".

Нагадаємо, ексрадник глави МВС Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна наближається до дострокових парламентських виборів.

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо сьогодні голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.

Наприкінці листопада, фракцію "Слуга народу" залишив Роман Соха. Про своє рішення він повідомив з трибуни Верховної Ради. За його словами, він не хоче мати відношення до "людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори".

Позафракційний депутат Артем Дмитрук заявив, що в найближчі декілька місяців із фракції "Слуга народу" йтимуть депутати.

"Найближчим часом, декілька місяців, ми бачитимемо планові виходи депутатів із "Слуги народу", необов'язково в групу Разумкова, а в інші групи та партії. Але вони будуть. Сьогодні був ще один вихід. Думаю, що цього тижня ще може бути один вихід із партії "Слуга народу", - сказав Дмитрук.