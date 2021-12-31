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Доведеться за все відповідати — Мураєв пригрозив владі за санкції РНБО Євген Мураєв висловився про санкції проти українських громадян

Санкції проти низки українських громадян від Ради національної безпеки та оборони були застосовані незаконно, заявив у програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Євген Мураєв.

"Санкції РНБО — це спроба неправовим та неприйнятним способом для демократичної правової держави взяти під контроль, не чекаючи рішення суду, не даючи можливості конкурувати в системі правосуддя всім фігурантам, яких влада вважає або своїми опонентами, або політичними конкурентами. Ми бачили, як неправовим способом було закрито три телеканали, як було запроваджено санкції проти групи українських громадян, що прямо заборонено законом, і що по суті це ні до чого не призвело. Можна говорити, що це був переділ контрабандного ринку. Ці санкції були неефективними, і тіньова митниця як існувала, так і продовжує існувати, просто оперують цими корупційними потоками зовсім інші люди. Ми розуміємо, що цей механізм мав би бути пущений в дію для побудови тоталітарного режиму. Він спочатку злякав все суспільство, тому що приймалися абсолютно незаконні рішення, і найдивовижніше те, що міжнародна громадськість ніяк не відреагувала. Хоча є висновки комісара ООН та інших міжнародних організацій, що таке неприпустимо. Але, на жаль, коли Захід справді хоче на когось вплинути, він застосовує інститут санкцій. Але наша влада залишилася безкарною, а отже, діяла на користь глобальних гравців геополітики", — сказав він.

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Мураєв розповів, чим це може закінчитись для влади.

"Я думаю, кожен співробітник Офісу президента розуміє, що за введення подібних санкцій і застосування цього механізму рано чи пізно доведеться відповідати. Україна не терпить монархів, і як показує практика, у нас тільки один президент перебував при владі два терміни. Українці швидко розчаровуються і розбираються в політиках. Швидше за все, нинішній карикатурний режим, що не відбувся, скоро теж закінчиться. І за всі незаконні дії владі доведеться відповідати. Я думаю, вони будуть виборчі, обережні, і вони ще раз скористаються цим механізмом тільки в окремому випадку, коли будуть загнані в куток", — сказав він.

Нагадаємо, у 2021 році РНБО вводила санкції проти цілих списків українських громадян. Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповідав, що члени РНБО навіть не встигали ознайомитись із матеріалами та списками людей та юридичних осіб, на яких накладалися санкції.

"Коли РНБО перетворилася - абсолютно на хайпі — на ситуацію штампування санкцій — це було неприпустимо. Це теж одна з причин була. Я не хотів у цьому брати участь, бо на кожну РНБО я приходив... і чекав. І мені за 5 хвилин до цього давали теку, я її відкривав і уважно читав, потім підіймав голову і говорив: "Слухайте, а ось ця фірма сюди внесена на підставі чого?". Вони кажуть: "Ну як, подивіться, там є оперативна довідка". Я кажу, що в мене такими довідками повний стіл завалений. Половина їх - неправда, а половину потрібно доопрацьовувати. Це гігантська проблема", — розповів він.