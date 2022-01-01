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Розмова Путіна і Байдена: названо три важливих висновки США вперше окреслили лінію компромісу щодо України, зазначив Олег Постернак

З телефонної розмови президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна можна зробити три важливих висновки.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Олег Постернак. За його словами, геополітичну гру, яку ведуть зараз США і РФ, можна охарактеризувати терміном "гібридна дипломатія".

"З того, що я побачив вчора у пресрелізах після перемовин, звернув увагу на один важливий елемент. До цього США у своїх офіційних промовах говорили про можливість і ймовірність вторгнення РФ в Україну. Вчора я вперше побачив "продовження вторгнення". Американці, по-перше, визнали, що Росія у 2014 році вторглася, бо вони свідомо чи несвідомо, найімовірніше, несвідомо, підкреслювали про нове вторгнення, забуваючи те, що відбулося у 2014 році з Кримом і східним Донбасом. Другий дуже важливий момент - США вперше окреслили лінію компромісу. Тобто ми готові не постачати й не розміщувати в Україні ударні комплекси. Це фактично пропозиція до діалогу, яка, можливо, буде актуальною і на женевській зустрічі Шермана і Рябкова, відповідальних осіб від апарату Держдепу і МЗС Росії. Третій момент, принципово важливий - Путін поспішає, час грає не на його користь. Оскільки американці - майстри дипломатичної гри, і вони можуть забовтати цю проблему, Путіну важливо постійно тримати міжнародні відносини саме в оптиці своєї проблематики - гарантій безпеки, які він хоче", - розповів Постернак.

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Політолог також зазначив, що Європейський Союз "доволі нервово відреагував на ці перемовини".

"Раніше ми говорили, що без України вирішують, а тепер і без Європи вирішують ці питання", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 30 грудня. Президенти обговорили низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Переговори між США та Росією, яка поставила вимогу не приймати Україну до НАТО, заплановані на 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

Політолог Олег Саакян в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін дзвінком до Джо Байдена підвищує ставки.

"Росія намагається все затиснути в дуже короткі часові рамки, оскільки тримати війська на кордоні України, підтримувати міграційну та одразу декілька криз доволі складно, ресурсноємко і репутаційно ризиковано з точки зору стратегії. Вони за кожен день платять спаленням частини свого стратегічного потенціалу щодо впливу на Заході", - розповів експерт.