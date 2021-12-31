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Путін підвищує ставки - політолог про дзвінок Байдену Захід все більше усвідомлює загрозу РФ

Президент Росії Володимир Путін виступив ініціатором дзвінка президенту США Джо Байдену, оскільки Кремль підвищує ставки у протистоянні з Заходом.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олег Саакян.

"Мені здається, в цьому дзвінку є декілька важливих речей. Перше - ініціатива дзвінка була від Росії. Себто, Путін саме виступив ініціатором, і зрозуміло, що Росії це потрібно зараз. Для чого потрібні ці перемовини? Для того, щоб інтенсифікувати процес. Росія намагається все затиснути в дуже короткі часові рамки, оскільки тримати війська на кордоні України, підтримувати міграційну і одразу декілька криз доволі складно, ресурсноємко і репутаційно ризиковано з точки зору стратегії. Вони за кожен день платять спаленням частини свого стратегічного потенціалу щодо впливу на Заході", - розповів експерт.

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Саакян зазначив, що Захід все більше усвідомлює російську загрозу.

"Європейський Союз дозволяє собі ту риторику, яку він не міг дозволити собі ще місяць тому. В європейських столицях почали вже сприймати Росію серйозно як загрозу навіть ті, хто до цього ще коливалися. Йде саме апелювання до діалогу між двома полюсами, Росія в цьому випадку скоріше імітує себе полюсом світової політики. Тому що економічно, порівняємо ВВП Росії з Італією і зрозуміємо, що Італія є економічно більшим геополітичним гравцем, ніж Росія. Ані демографічно, ані інноваційно, по жодному з напрямків, окрім військового", - сказав він.

Саме тому, за словами політолога, в Кремлі "піднімають ставки і намагаються зробити реконструкцію".

"В Росії сьогодні правлять багато в чому реконструктори, які люблять реконструкції минулого століття, реконструкцію Карибської кризи. Таким чином, ніби два президенти зустрілися, і вони зараз врятують світ", - пояснив Саакян.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 30 грудня. Президенти обговорили низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Переговори між США та Росією, яка поставила вимогу не приймати Україну до НАТО, заплановані на 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.