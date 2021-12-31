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Нардеп про засідання РНБО: враження, що в них там був корпоратив Олексій Гончаренко також відповів на запитання, чи можливе позачергове засідання Ради

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" порівняв засідання Ради національної безпеки та оборони з корпоративом.

"Ми бачили вчорашнє засідання РНБО. Після нього Данілов так виглядав і так говорив - враження, що в них там був корпоратив, аніж засідання РНБО. Про що вони говорили й до чого готуються - мені сказати важко", - сказав він.

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На запитання, чи може Верховна Рада терміново зібратися під час новорічних канікул, якщо буде потреба, депутат відповів:

"Ми абсолютно не спілкувалися на тему, щодо якого числа терміново збиратися. Але якщо буде необхідність, я не можу казати за інших, а за себе - будь ласка, я готовий швидко прибути й працювати. Сподіваюся, що все це не доведеться робити. Сподіваюся, що новорічні та різдвяні свята пройдуть нормально".

Також Гончаренко очікує у січні репресій влади проти опозиції.

"Що стосується внутрішньополітичної ситуації - ми бачимо політичні репресії з боку чинної влади. Тому я думаю, що може бути цілком гаряче вже в січні, якщо все це продовжиться. Думаю, що сезон буде гарячим. Усе розпочнеться після різдвяних і новорічних свят", - сказав він.

Зазначимо, що 30 січня Рада національної безпеки та оборони провела засідання під головуванням президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба РНБО. Зазначається, що на засіданні було розглянуто питання про введення санкцій до деяких фізичних і юридичних осіб.

Йшлося про громадян, які брали участь у будівництві Кримського мосту, а також осіб, які займаються незаконним судочинством у тимчасово окупованому українському Криму.

"Санкції запроваджено проти 6 фізичних осіб і 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження та експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації, та заподіювання шкоди національній культурній спадщині на території м. Севастополь", — йдеться в повідомленні.

На брифінгу за результатами засідання секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на цю мить не бачить загрози вторгнення Росії в Україну.

Він зазначив, що, за даними українських фахівців, попри демонстративне скупчення російських військ біля українських кордонів в останні місяці, "великого вторгнення Російська Федерація не може робити навіть фізично".

"Є невеличке збільшення, але воно не є для нас аж надто критичним. Відпочивайте спокійно, святкуйте", - заявив Данілов, якого цитує BBC.