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Путін допустив тактичну помилку: експерт щодо військової ескалації Росії Захід встиг виробити колективну позицію, спостерігаючи за агресією Росії протягом 2021 року, вважає експерт з безпеки

США і НАТО встигли відпрацювати за рік позицію в реакції на агресію Росії. Про це повідомив у програмі "Червоні лінії Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" експерт з безпеки, генерал-майор СБУ Ігор Гуськов.

"Ніякими цифрами не можна виміряти той внесок, який сьогодні США, наші союзники роблять заради того, щоб забезпечити незалежність України та запобігти (російській – ред.) агресії... Сьогодні відкрито позиціонується президентом США, позиціонується керівниками країн-партнерів те, що Путіну дуже чітко дають зрозуміти про те, що агресія Росії проти України буде мати самі негативні наслідки. Це саме ключове в цьому питанні", — сказав експерт.

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Він зазначив, що сьогодні допомога Заходу Україні має велике значення. За його словами, особливо сьогодні важлива для України політична підтримка Європи та США.

"Допомога важлива матеріальна, важлива допомога логістична, важлива допомога в навчанні персоналу, офіцерів і генералітету, але політична підтримка на сьогодні - це те, що нам не вистачає, це те, що дійсно може зупинити президента Російської Федерації", — сказав він.

Гуськов зазначив, що у своїй стратегії Кремль допустив тактичну помилку.

"Путін допустив до сьогоднішнього дня велику тактичну помилку. Річ у тім, що його перша спроба тиску у вигляді зосередження військ на кордоні з Україною, яка мала місце на початку цього року, вона підштовхнула систему НАТО до того, щоб це питання стало на порядку денному серед керівників Альянсу. І друга спроба використати цю ж ситуацію, вона призвела до того, що позиція була вже вироблена, і це дуже важливо. Тому що на сьогодні не тільки президент США це озвучує, але це озвучують усі лідери Європейського Союзу - про неприйняття агресивних дій Росії. І навіть такі країни, які стосовно НАТО займають досить стриману позицію, Швеція, Фінляндія, сьогодні знаходять в собі сили й можливості говорити про те, що вони підтримують зусилля і Джозефа Байдена та інших європейських лідерів щодо запобігання агресії",- сказав експерт з нацбезпеки.

Зазначимо, що глава одного з відділень Республіканської партії Борис Пінкус розповів, що Конгрес США готовий продовжити допомагати Україні в оборонній сфері. За його словами, в Україну хочуть поставляти тактичну систему ПРО "Залізний купол". Крім того, є шанс того, що українських офіцерів навчатимуть на території США.

"Є і хороші новини. Представники обох палат Конгресу США наполягають, тиснуть на Байдена в тому, що незалежно від результатів переговорів, Конгрес готовий виділити додаткові матеріальні кошти на зміцнення оборони України, зокрема мова йде про постачання Україні "Залізних куполів". Тих самих знаменитих "куполів", які мають сьогодні Ізраїль, і які ефективно показали себе в дії на 90 з гаком відсотків. І, судячи з усього, ці "куполи" будуть поставлятися Україні. Це чисто оборонні системи, які збивають будь-які ракети, які потраплятимуть на територію України. Це одна хороша новина.

Інша новина полягає в тому, щоб посилити надання допомоги Міністерству оборони України з підготовки військовоначальників саме на території Америки. Крім того, що ці навчальні корпуси відкриті в Україні, прийнято рішення ще й привозити їх (українських військових – ред.) до Америки для того, щоб вони краще пізнавали особливості сучасної технології оборонного призначення", — заявив республіканець.

Нагадаємо, 30 грудня відбувся черговий діалог між Джозефом Байденом і Володимиром Путіним. Телефонна розмова лідерів двох супердержав проходила протягом 50 хвилин.