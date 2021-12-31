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У США повідомили про два важливі повідомлення Байдена під час розмови з Путіним Америка не збирається здавати національні інтереси України, повідомив республіканець Борис Пінкус

США вимагають від Кремля припинити ескалацію на кордонах з Україною. Таким був одним із меседжів президента США Джозефа Байдена під час його розмови з лідером Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив у програмі "Червоні лінії Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" голова одного з відділень Республіканської партії Борис Пінкус.

"Переговори (між Байденом і Путіним – ред.) тривали рівно 50 хвилин... Стало відомо про те, що, як обіцяв Байден, було донесено до Путіна два меседжі. Перший меседж - Америка не поступиться національними інтересами України, Путін повинен почати деескалацію на кордоні з Україною. Другий меседж - будь-які питання можна вирішувати за столом переговорів, і Байден висловив готовність це робити", - сказав республіканець.

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Політик також звернув увагу на те, що у Путіна є величезне бажання повернутися за стіл світових лідерів.

"Щодо Путіна, на наш погляд, крім внутрішніх проблем, які він хоче вирішити шляхом ескалації і напруги на кордонах з Україною, у нього є величезне бажання увійти в пул великих лідерів держав світу. І ось будуть переговори 10 січня (США і РФ – ред.), він дуже сподівається, що це буде початком притягнення уваги світової громадськості до самого Путіна. Ось ці дві мети, які намічаються з обох сторін", - сказав Пінкус.

Він також повідомив, що Конгрес США висловив готовність продовжити допомогу Україні у сфері оборони держави.

"Є і хороші новини. Представники обох палат Конгресу США наполягають, тиснуть на Байдена в тому, що незалежно від результатів переговорів, Конгрес готовий виділити додаткові матеріальні кошти на зміцнення оборони України, зокрема мова йде про постачання Україні "Залізних куполів". Тих самих знаменитих "куполів", які мають сьогодні Ізраїль, і які ефективно показали себе в дії на 90 з гаком відсотків. І, судячи з усього, ці "куполи" будуть поставлятися Україні. Це чисто оборонні системи, які збивають будь-які ракети, які потраплятимуть на територію України. Це одна хороша новина. Інша новина полягає в тому, щоб посилити надання допомоги Міністерству оборони України з підготовки військовоначальників саме на території Америки. Із запрошенням, із запрошенням в США. Крім того, що ці навчальні корпуси відкриті в Україні, прийнято рішення ще й привозити їх (українських військових – ред.) до Америки для того, щоб вони краще пізнавали особливості сучасної технології оборонного призначення", — заявив республіканець.

Нагадаємо, 30 грудня відбувся черговий діалог між Джозефом Байденом і Володимиром Путіним. Телефонна розмова лідерів двох супердержав проходила протягом 50 хвилин.

Також політолог з США Раміс Юнус зазначив, що Президент РФ Володимир Путін в діалозі з Заходом підвищує ставки, тому, що бачить, що стара Європа й Америка починають слабшати.

"Треба розуміти, що в міру того, як США і колективний Захід слабшає... його (Путіна – ред.) агресивність збільшується. Такої агресивності, яка була цього року на його пресконференції, після двох розмов з тим же Байденом, ми жодного разу ще не чули. Про що це говорить? Опонент слабшає - він (Путін - ред.) ставки підвищує. Ставки для чого підвищуються? Україну і Грузію і так з 2008 року не приймають до НАТО. А для чого ж ти вимагаєш юридичні документи? Юридичного документа все одно не буде, ніхто це не дасть, тому що це ляпас. Інша справа - настільки (треба - ред.) підняти ці ставки, щоб ілюзії не було? Ось те, що вони будуть домовлятися, як вони домовляться - це як нова Мюнхенська змова", — зазначив політолог.