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Чим більше слабшає Захід - тим агресивніший Путін: політолог про відносини Росії і США Війни не буде, але Росія піднімає ставки, вважає політолог Раміс Юнус

Президент РФ Володимир Путін в діалозі з Заходом підвищує ставки, тому, що бачить, що стара Європа і Америка починають слабшати. На це звернув увагу в програмі "червоні лінії Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" політолог ыз США Раміс Юнус.

"Чому ця розмова (Байдена з Путіним - ред.) відбулася? Взаємини між Росією і США на порядку денному - це не тільки Україна. Є набагато серйозніші питання, які вони обговорюватимуть. І тут найголовніше - як вони будуть це підносити для внутрішнього користування. Ви згадайте, що після першої пресконференції, після другої пресконференції, коментарі Пєскова були обережними. Згадайте, як вони стежать за кожним виразом своїм. І Салліван стежить, і Пєсков стежить, щоб зайвого не сказати, щоб не нашкодити. Значить, ні американці не хочуть нашкодити росіянам, ні росіяни не хочуть нашкодити Байдену і його адміністрації", - зазначив політолог.

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Експерт вважає, що переговори Путіна з президентом США Джозефом Байденом нагадують "Мюнхенську угоду" 1938 року.

"Треба розуміти, що в міру того, як США і колективний Захід слабшає... його (Путіна – ред.) агресивність збільшується. Такої агресивності, яка була цього року на його пресконференції, після двох розмов з тим же Байденом, ми жодного разу ще не чули. Про що це говорить? Опонент слабшає - він (Путін - ред.) ставки підвищує. Ставки для чого підвищуються? Україну і Грузію і так з 2008 року не приймають до НАТО. А для чого ж ти вимагаєш юридичні документи? Юридичного документа все одно не буде, ніхто це не дасть, тому що це ляпас. Інша справа - настільки (треба - ред.) підняти ці ставки, щоб ілюзії не було? Ось те, що вони будуть домовлятися, як вони домовляться - це як нова Мюнхенська змова", — зазначив політолог.

Він зазначив, що США, ФРН і Франція знаходяться "на одній хвилі". За його словами, Україна на тлі діалогу Заходу з Москвою може потрапити під роздачу.

"Послухайте сьогоднішню заяву канцлера ФРН Олафа Шольца. Він сказав щодо "Північного потоку-2". У нього позиція така сама, яка була в Ангели Меркель. Ніяких змін... Вони синхронно працюють. І Вашингтон, і стара Європа, і в першу чергу - Німеччина й Франція. Тобто в цій новій "Мюнхенській змові" у них є повне розуміння і Україна потрапляє під роздачу", — сказав він.

На думку політолога, Захід намагатиметься переконати Україну, що США запобігли нападу Росії.

"Так, війни не буде, ніякої війни не буде в такому випадку, тому що вона не потрібна Росії. Україна 2014 року - це не Україна 2021 року. Але це не та Україна, яка могла б чинити опір наодинці. А за неї ні американці, ні німці, ні французи воювати не будуть. І це теж прекрасно розуміють і в Москві, і у Вашингтоні, і в Україні. Тому нікому ця війна не потрібна. І американцям точно це не потрібно. І зараз вони піднімають ставки. Якою була "Мюнхенська змова"? "Ми Вам принесли мир". Тут те саме говоритимуть. Що, мовляв, ми вам принесли мир, що Росія повинна була на вас напасти, що, мовляв, я, Байден, прийшов, і я цьому запобіг. І цим будуть намагатися частувати Україну, включаючи насамперед розмову про Нормандський формат, про Мінські угоди", - сказав Юнус.

Він зазначив, що прохання президента України Володимира Зеленського офіційно в США не коментуються.

"Згадайте, Зеленський протягом року скільки разів він просив, щоб США включилися в Нормандський формат в якості активного гравця? Ніяких відповідей офіційних на цю тему ми не чули з Вашингтона. З іншого боку, Путін вимагав про розмову про Мінські угоди, і Байден двічі після цих переговорів це повторив. Тобто, те, що хотів Путін - він почув з вуст Байдена. Те, що хотіла Україна - ми не почули цього від президента США. Я це веду до того, щоб було розуміння того, що в реальності відбувається сьогодні", - сказав політолог.

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Своєю чергою, американський дипломат Джон Гербст вважає, що Путін хоче, щоб Мінські переговори йшли за його сценарієм. Ескалація російського військового потенціалу біля кордонів з Україною означає, що Москва використовує цю ситуацію для тиску на захід.

"Путін хоче зараз отримати поступки від Зеленського з приводу Мінських переговорів. Він намагається отримати це через залякування. Те, що зараз приблизно 100 тисяч російських військ (знаходиться - ред.) на кордоні або біля кордону з Україною - це його інструмент, щоб "натискати" і на захід, і на Україну", — сказав дипломат.

Варто нагадати, що російський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що розмова Джозефа Байдена і Володимира Путіна має найважливіше значення не тільки для України, але і для всієї Східної Європи. За його словами, майбутня історія залежить від того - капітулює Байден перед Путіним, або дасть відсіч.