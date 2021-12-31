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Путін боїться, що Україна перетвориться на країну, яка "гірша" за НАТО - Яковина Для Росії може бути вигідним вступ України до НАТО, вважає журналіст

У РФ побоюються, що Україна перетвориться на добре озброєного ворога, який ненавидить все російське.Таку точку зору висловив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Я вважаю, що для України вступити в НАТО було б стратегічно корисно. Насправді я вважаю, що Україну, на жаль, багато разів залишали, кидали на міжнародній арені. Жорсткими гарантіями безпеки, коли у вас є такий сусід як Росія, може бути тільки вступ до НАТО. Поки в Росії зберігається нинішній режим, вона не заспокоїться, поки Україна як держава не буде повністю ліквідована, повністю знищена. Треба це розуміти абсолютно чітко і ясно. Завдання сучасної Росії - повна ліквідація української держави. І НАТО могло б бути єдиною стовідсотковою гарантією безпеки України. Інших гарантій ніхто вам не дасть", - сказав журналіст.

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Він зазначив, що якісні зміни в Україні можуть дати старт для глобальних змін всередині Росії.

"Створення сучасної, демократичний, вільної України в повному масштабі її кордонів, стане обов'язково тригером для дуже серйозних і фундаментальних змін всередині самої Росії. Росія перестане бути небезпечним, злісним і ненадійним партнером, яким вона зараз є. Захід у цьому дуже зацікавлений. І стратегічно для заходу було б дуже вигідно, щоб Україна вступила в НАТО", - сказав Яковина.

Журналіст розповів про те, чого побоюються в Росії.

"Всередині самої Росії дуже серйозні побоювання викликають навіть не вступ України в НАТО, а перетворення України в країну, яка в "гірше за НАТО". Тобто (для росіян - ред.), це буде країна (Україна - ред.), яка повністю оснащена натовською військовою інфраструктурою, але при цьому країна, яка не перебуває формально в Альянсі, і при цьому різко і вороже налаштована до Росії. Це найстрашніший сон Володимира Путіна, він цього найбільше боїться. Тому в усіх цих угодах, які викотила Росія, включено не тільки не вступ України до НАТО, а й відмову США і НАТО від створення в Україні військової інфраструктури. Якщо почитати російських серйозних аналітиків на цю тему, то вони навіть більше бояться ситуації, коли Україна формально не буде в НАТО, але фактично буде державою, що входить в НАТО, і при цьому державою, що не дотримується і не скута ніякими угодами, які є у НАТО і Росії. Тому така ситуація теж цілком реальна. І я думаю, що якщо така ситуація буде складатися, то в результаті навіть для Росії було б вигідніше, щоб Україна вступила в НАТО", - сказав Яковина.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

Також раніше експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.