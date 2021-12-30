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Діалог Байдена з Путіним: США можуть поступитися інтересами України, вважає політолог Американці можуть розміняти Україну у своїх інтересах, вважає політолог

США можуть поступитися інтересами України. З іншими країнами американці таке вже робили. Про це повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" політолог Геннадій Друзенко.

Він зазначив, що глава РФ Володимир Путін зміг повернутися за стіл переговорів, де троє учасників.

"Путін домігся програми мінімум - він повернувся за стіл переговорів. Але не в G8, він повернувся там, де троє, в "G3", - зазначив політолог.

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Він також прокоментував результати переговорів Путіна з президентом США Джозефом Байденом, які пройшли 7 грудня в онлайн-форматі.

"Після розмови, де анонсовано з двох сторін було, що в центрі цієї розмови буде Україна, Байден передзвонив партнерам по НАТО, партнерам не по НАТО, а на третій день він знайшов час переговорити з тим, про кого начебто була в центрі ця розмова... Це називається, перепрошую, "опустили прилюдно", тому що іншого пояснення немає цьому", — сказав Друзенко.

Політолог вважає, що США в переговорах з Росією можуть пожертвувати Україною.

"Я сьогодні слухав Маркарову (Оксана Маркарова – ред.), яку особисто поважаю, це посол України в США, дуже розумна жінка. Вона каже - ми весь час на зв'язку, ні слова про Україну без України. Але ми втретє бачимо, що Росія та Америка спілкуються про Україну без України, і це означає, що ми в цій бесіді втратили суб'єктність. Чи можуть американці розмінятися Україною заради задоволення своїх інтересів? Можуть, їм це не вперше. Американська політика далеко не ідеалістична. Вона прагматична. Останніх зрадили партнерів в Афганістані. Просто залишили їх на поталу талібів. Перед тим залишили курдів, які, власне кажучи, зробили основну роботу на землі...Я був знайомий з полковником ЗС США... він плакав - ми так зрадили, що мені соромно за мою державу. Чому (США – ред.) так не повестись щодо України? ",- зазначив Друзенко.

Своєю чергою, американський дипломат Джон Гербст вважає, що Путін хоче, щоб Мінські переговори йшли за його сценарієм. Ескалація російського військового потенціалу біля кордонів з Україною означає, що Москва використовує цю ситуацію для тиску на захід.

"Путін хоче зараз отримати поступки від Зеленського з приводу Мінських переговорів. Він намагається отримати це через залякування. Те, що зараз приблизно 100 тисяч російських військ (знаходиться - ред.) на кордоні або біля кордону з Україною - це його інструмент, щоб "натискати" і на захід, і на Україну", — сказав дипломат.

Варто нагадати, що російський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що майбутня розмова Джозефа Байдена і Володимира Путіна має найважливіше значення не тільки для України, але і для всієї Східної Європи. За його словами, майбутня історія залежить від того - капітулює Байден перед Путіним, або дасть відсіч.