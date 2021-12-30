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Данилюк про засідання РНБО: говорили багато, але не про результати Олександр Данилюк порівняв засідання РНБО з сеансом психотерапевта Анатолія Кашпіровського

В РНБО розповіли про кількість засідань, які були проведені за рік, але не згадали про результати своєї діяльності. Про це повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" екссекретар РНБО, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Щодо засідання РНБО. Якісь дивні враження (у мене були - ред.) від цього засідання. Мені здається, що захотіли виконати п'ятирічку за кілька місяців. Двадцять одне питання треба було обов'язково розглянути в кінці року. Хотіли показати бурхливу діяльність. Але ж діяльність не тільки з питань, які розглядаються, а й за результатами (визначається – ред.). Якщо подивитися на брифінг (секретаря РНБО – ред.), то дуже важко вловити, які ж були результати. Говорили багато про що. Результати які? Про те, що РНБО є "найпотужнішим органом", що відбулася найбільша кількість засідань за всю історію України - це про статистику. Результатів там, на жаль, ніяких не згадувалося", — сказав Данилюк.

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Він зазначив, що брифінг Олексія Данилова йому нагадав сеанс Анатолія Кашпіровського.

"Мені здається, що основна мета була в тому, щоб діяльність показати та заспокоїти українців перед ризиком загрози з боку Російської Федерації...Я не збираю інформацію з брифінгу РНБО. У мене є власні джерела. Знаєте, Кашпіровський свого часу так робив - заспокойтеся, все буде добре, сидіть і відпочивайте. Мені здається, що не так заспокоюється суспільство. Воно заспокоюється трошки інакше. Тим, що треба бути відвертими, розповідати про ризики загрози", - сказав Данилюк.

Зазначимо, що 30 січня Рада національної безпеки та оборони провела засідання під головуванням президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба РНБО. Зазначається, що на засіданні було розглянуто питання про введення санкцій до деяких фізичних і юридичних осіб.

Йшлося про громадян, які брали участь у будівництві Кримського мосту, а також осіб, які займаються незаконним судочинством в тимчасово окупованому українському Криму.

"Санкції запроваджено проти 6 фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації та нанесення шкоди національній культурній спадщини на території м. Севастополь", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав, що РНБО не може бути органом виконавчої влади.

"РНБО тим більше не може бути судовим органом, який карає винних. РНБО - це орган, у моєму розумінні, який виробляє стратегії, стратегії обговорюються, приймаються та імплементуються указами президента. Ось так має бути", - сказав він.