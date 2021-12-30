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Договір із Росією треба доопрацювати — Смешко розповів як Ексглава СБУ висловився про порушення Росією міжнародних домовленостей стосовно України

Україна має виступити з ініціативами щодо агресії Росії — про це заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексголова Служби безпеки України Ігор Смешко.

"Я вважаю, що ми повинні були виступити зі своєю дипломатичною ініціативою і назвати речі своїми іменами. Сказати: послухайте, ми давно говоримо про те, що ми хочемо бути членом НАТО. Ми розміщуємося в центрі Європи, ми інвестували в безпеку Європи так, як жодна країна у світі не інвестувала, про це і в британському парламенті виступали, і в Сполучених Штатах книги писали про це, але на сьогоднішній день, якщо ви не приймаєте нас до НАТО, ви фактично зачинили двері, і стаття 5 договору НАТО автоматично нас не захищає", — сказав він.

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Смешко нагадав, що Кремль порушив низку міжнародних договорів щодо України.

"Путін говорить про те, що йому потрібні гарантії нерозповсюдження НАТО далі на схід. Зачекайте, Путін просить нову угоду. Але який сенс підписувати угоди, що не виконуються? Чому президент Російської Федерації не виконує угоди 1975 року, Гельсінкі? Він як країна-підписант — Росія спадкоємець Радянського Союзу, — там записано, що ніхто не може нав'язувати країні, які союзи їм мати, куди вступати та яку суверенну політику проводити. Чому президент Путін порушив меморандум Будапешту? Ми віддали не лише третій ядерний потенціал зброї, стратегічний компонент якої — 176 важких балістичних ракет — гарантовано знищили б Сполучені Штати. Ми заощадили Сполученим Штатам мінімум трильйон доларів на відповідь та захист від цього. Ми віддали тактичну зброю Росії взагалі без жодних домовленостей та без будь-яких рішень українського уряду. Тактична ядерна зброя! Якби вона була в нас зараз, Кремль би з нами розмовляв зовсім іншою мовою. Але ми вірили в те, що говорить президент Путін. Ми вважали, що наш внесок у будівництво Російської імперії та захист Радянського Союзу вартий того, щоб нас поважати, не захоплювати територію, не красти в нас нашу територію. Друге — великий договір про дружбу та співпрацю 97-го року хто порушив? Чиї солдати зайшли на територію та забрали її?” – сказав він.

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Також Смешко розповів, як треба переписати Будапештський меморандум.

"Починати треба з того, що якщо ви хочете нових домовленостей, то давайте ми у пакеті тоді будемо всі нові домовленості розглядати з тими раніше підписаними, які ви порушили. Будапештський меморандум — якщо та формула, яка там прописана, не спрацювала, ви не так читаєте її, то давайте допишемо так, щоб правильно читали. Повертаємось до кордонів 1991 року, допрацьовуємо Будапештський меморандум. Ви хочете, щоб ми до НАТО не вступали? Тоді НАТО має стати колективним членом меморандуму та гарантувати безпеку", — сказав він.

Раніше Смешко розповів, які три основні вимоги Україна має висунути Росії та світу. За його словами, умови України щодо теоретичних переговорів щодо нейтрального статусу щодо НАТО можуть бути лише у пакеті.

"У цьому пакеті - теоретично обмін нашого нейтрального статусу, по-перше, на відновлення кордонів України 1991 року - Крим, Донбас і весь державний кордон України має бути передано на суверенний захист України", — сказав він.