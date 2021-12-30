17:07, Сьогодні

"На Україну чекають важкі часи": екснардеп назвав причину "Ми перебуваємо зараз на серйозному етапі"

Вперше президент Росії Володимир Путін пред’явив колективному Заходу військовий ультиматум. Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" сказав екснардеп Микола Катеринчук.

"Це не є тим, що "Давайте ми про щось домовимося". Це військовий ультиматум Заходу, якому треба ухвалювати рішення, відповідь на цей ультиматум - і вона не може бути не військовою", - заявив він.

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На його думку, на Україну чекають важкі часи:

"Де тут ми? Я вважаю, що жодні розмови, гарантії - письмові, не письмові - не зупинять Путіна. І він обов'язково продемонструє, що він не блефує, щоб всі свої позиції він міг відстояти далі в переговорах. Тому, на жаль, ми перебуваємо зараз на серйозному етапі - і я думаю, що він є найсерйознішим за часів незалежності України - широкомасштабного вторгнення Росії. Всі розмови про те, що "Ми потім введемо якісь санкції", ще більше дають нагоду думати про те, що ми, на жаль, залишимося з цим викликом сам на сам, а також що нам треба розраховувати лише на нашу армію, народ і хотілося б, щоб на наше політичне керівництво... На нас чекають наступного року дуже важкі часи".

Нагадаємо, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним сьогодні, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Переговори між США та Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну до НАТО, плануються 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія й Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.