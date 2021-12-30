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Це вирок Зеленському — Чорновол про "вагнергейт" "Я такого навіть не чекала"

У скандалі зі зривом операції української розвідки із затримання російських найманців ПВК "Вагнер" не так важливо - "злив" хтось інформацію чи ні, а також хто. Про це в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заявила ексдепутат Верховної Ради України Тетяна Чорновол.

"Я такого навіть не чекала. Насправді коли обговорюємо цю ситуацію, то заходимо в бік від найважливішого. Навіть не так важливо - "злив" хтось інформацію чи ні, хто - Зеленський чи Єрмак. Важливим є те, що Зеленський сказав в інтерв'ю: "Я радий, що ця операція не відбулася". Оце, мабуть, суть. Президент України, верховний головнокомандувач радий, що операція, метою якої було затримання найбільших злочинців проти України, не відбулася", - сказала вона.

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За її словами, "вагнерівці", які готувалися до затримання, - це не просто терористи, на руках в яких кров:

"На жаль, це терористи, які змінили історію України в негативну сторону. Я абсолютно переконана, що без них не 70% Донбасу звільнив би Порошенко, а 100%. Це були терористи, яких сюди послав Путін... щоб збивати літаки. На той момент літаки - це 2014 рік - під час підготовки до контрнаступу на Донбасі, який розпочався у липні 2014 року, відігравали дуже важливу роль - давали українським військам взяти під контроль кордон".

Тетяна Чорновол сказала, що це було актом справедливості - затримати "вагнерівців":

"Це ж не лише злочинці проти України, а й міжнародні злочинці. На плівках ми знаємо, що серед тих "вагнерівців", які готувалися до затримання, була людина, яка працювала з "Буком". Тобто терорист, який зізнавався, що збив АН і збив його "Буком", а "Бук" був лише один на Донбасі - і саме він збив малайзійський "Боїнг". Тому це була настільки важлива операція. І коли Зеленський, верховний головнокомандувач, говорить: "А я радий, що вона не відбулася", це для мене вже все. Це насправді його вирок. Оця фраза - це його вирок".

Нагадаємо, ексглава Головного управління розвідки Василь Бурба в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що регулярно доповідав президенту про підготовку операції щодо "вагнерівців". Проте напередодні старту операції голова Офісу президента Андрій Єрмак від імені глави держави дав вказівку перенести спецоперацію, що згодом спричинило її зрив.

Бурба заявив, що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є "кріт", чи немає?" - наголосив він.

Своєю чергою глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив, що не давав жодних вказівок колишньому голові Головного управління розвідки Василю Бурбі щодо спецоперації.