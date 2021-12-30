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"У випадковість не вірю": ексрадник голови МВС про деталі смерті Полякова "Слідство сьогодні замовчує деталі"

Ситуація зі смертю народного депутата Антона Полякова є кричущою та абсолютно неадекватною з огляду на розслідування цієї справи. Про це сказав в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Сьогодні йде ухиляння від публічного аналізу цієї справи та назви об’єктивних обставин - так само як, скажімо, в історії з Шефіром (перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір - прим. ред.). Могло все бути, але слідство сьогодні замовчує деталі. Я особисто у випадковість не вірю, і схиляюсь до того, що була насильницька смерть", - заявив він.

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Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня. Патрульні за порушення ПДР зупинили таксі й побачили в машині непритомного чоловіка. Ним виявився Антон Поляков.

Правоохоронці повідомили, що в організмі померлого нардепа виявили алкоголь і важкий наркотик метадон.

"В організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм щодо часу смерті, як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого - ще буде встановлюватися після глибоких досліджень", - сказав речник МВС Антон Шевченко.

Раніше нардеп Анна Скороход, яка перебувала у близьких стосунках з Антоном Поляковим, назвала його смерть вбивством.

"Я повторюватиму завжди, поки не доб'юся правди, що Антона Полякова вбили. Як і хто, я думаю, ми з вами дізнаємося... У мене є запитання - чому до сьогодні не пояснили борозну на шиї? Там був дуже чіткий слід від удушення. Я не розумію, чому досі не відновили події взагалі життя Антона за 7 жовтня та початок 8 жовтня", - сказала вона.