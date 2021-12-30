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"Стрьомна ініціатива": глава Нацкорпусу прокоментував ситуацію з телеканалами "Тепер виходить дуже цікава річ"

Президент України Володимир Зеленський створює те, що жоден президент не зробив, - за гроші держави два власних телеканали. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" глава Національного корпусу Андрій Білецький.

"Мені здається, що тут випливає досить очевидна річ. Було прийнято закон про олігархів. І одним із критеріїв олігархату є вплив на медіа... Фактично пан Зеленський говорить: "Я хочу припинити таким чином тіньову владу цих людей, яка є над країною, тому що вони впливають на політику, медіасферу". Але тепер виходить дуже цікава річ. Пан Зеленський у будь-якому разі створює те, що жоден президент не зробив, - за гроші держави два власних медіаканали", - сказав він.

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"Ба більше, він ще купує й "4 канал". Смішно те, що наразі директором цих каналів є людина, яка створювала "112 Україна", NEWSONE, "Прямий". Це людина, яка створила ті самі олігархічні телеканали. Тепер, як не дивно, вона створює чомусь вперше в житті працюючи на державу", - заявив Білецький.

За його словами, в жодній країні Євросоюзу немає державного телеканалу:

"Чому? Тому що там є суспільне телебачення, яке керується іншими принципами, де держава не може впливати на те, що буде подано. Держава - це завжди конкретні люди... Я думаю, що створення Зеленським цієї медіаімперії - це, як на мене, надзвичайно стрьомна ініціатива".

Нагадаємо, з 15 грудня телеканал "Рада" розпочав роботу в оновленому форматі. Опозиційні парламентські фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" вважають, що фракція "Слуга народу", яка має монобільшість у Верховній Раді, монополізує діяльність телеканалу "Рада".

Зокрема, у фракції "Батьківщина" наголосили, що в парламентського телеканалу "Рада" не може бути монополії на висвітлення парламентської діяльності.

Політолог Вадим Карасьов заявив, що у ситуації із запуском оновленого каналу "Рада" вбачаються ознаки корупції.

"Коли за бюджетні гроші роблять канал, щоб пропагувати одну політичну силу, це означає, що державні фінанси (а бюджет - це державні фінанси) використовуються в приватних цілях (а партія - це завжди приватне, частина, а не вся країна) і це є ознаки корупції. Це використання державних грошей у своїх приватних інтересах і не тільки", – розповів політолог.