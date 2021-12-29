23:53, Вчора

"На завтра готується скандал": нардеп про майбутнє засідання РНБО "Я думаю, що ця технологія спрацювала", - сказав Наливайченко

Санкції проти компаній-власників телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, які увів у дію рішенням Ради безпеки і оборони президент України Володимир Зеленський, були застосовані тому, щоб не перебити інформаційний привід. Про це в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" сказав народний депутат Валентин Наливайченко.

"Я думаю, що застосували механізм шляхом опитування, розіслали, щоб швидко вдарити по цих 2-х невеличких телеканалах лише тому, що 30-го буде анонсоване засідання РНБО, щоб не перебити інформаційний привід. Щоб черговий скандал, який готується на завтра, не був "змазаний" таким собі скандалом навколо 2-х нових телеканалів. Я думаю, що ця технологія спрацювала, тому було застосований такий механізм", - заявив він.

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"Турбує те, що за гроші платників податків ця влада вирішила собі до владних привілеїв - від жодного з них вони не відмовилися - додати ще один. Він має назву "свій телеканал"... Причому не робили навіть окремих студій. Головне - 400 млн грн збільшення бюджету. Чи треба це було робити? Можливо, якщо збільшити зарплати, - так, треба було. Але кому? Журналістам. Можливо, щоб встановити камери, які б транслювали всі засідання, - незалежно від того, хто виступає і де? Але засідання і в сесійній залі, і в кожному комітеті, і в кулуарах. Будь ласка - тоді громадяни України бачили б, чим займаються депутати (особливо - від влади) та якою мовою вони розмовляють. І ви всі будете неприємно, на жаль, здивовані. Але таким шляхом не пішли. Пішли шляхом створення придворного, привілейованого телеканалу для себе улюблених", - розповів Наливайченко.

Також він прокоментував ситуацію з купівлею "4 каналу":

"4 канал" купує депутат від "Слуги народу". Та не купує він - його виставили як фронтмена. Обличчя показати, що нібито він купує. Грошей у декларації не було і немає. Бізнесу, щоб собі дозволити таке придбання, теж немає. І що дивно для мене - НАЗК, НАБУ де? У відпустках чи де вони? Вони мовчать. Ось вам відмивання грошей. Хтось використав людину, виставили його як фотокартку, заводять невідомо які, невідомо звідки величезні гроші, щоб утримувати телеканал, говорять нам, що купили або купують - і жодної антикорупційної перевірки. Жодного запитання: а звідки гроші в депутата від "Слуги народу", який пробув у парламенті всього 2 роки і 3 або 4 місяці? А зарплата депутата - 35-36 тис. грн на місяць зараз. Не більше".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради безпеки і оборони, що запроваджує санкції проти компаній-власників телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive.

Санкції запровадили проти трьох юридичних осіб, які контролюють медіаресурси "Перший незалежний" і UkrLive – ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" і ТОВ "Телепростір". Термін обмежувальних заходів встановлений на 5 років.

Згідно із санкціями, українським посадовцям заборонено видавати цим компаніями будь-які ліцензії та дозволи на користування радіочастотними ресурсами України.

Крім цього, власники цих телеканалів не можуть здійснювати будь-які фінансові операції на території України та з рахунків українських банків.

Також стало відомо, що засідання Ради національної безпеки та оборони переноситься з середи на четвер 30 грудня через розширення порядку денного.

"У зв’язку з тим, що президент України збільшив кількість питань порядку деного, засідання РНБО України переноситься на четвер 30 грудня 2021 р.", - зазначили в апараті РНБО.