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"Боятися треба Зеленському": у Порошенка відповіли на обшуки Оточення президента заробило собі "на добрий десяток кримінальних справ", вважає Софія Федина

Партія "Європейська солідарність" має намір притягти до відповідальності слідчих, прокурорів і суддів, причетних до справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомила в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина, коментуючи обшуки у своїх соратників.

На запитання, чи побоюються її однопартійці кримінального переслідування, Федина відповіла:

"Я думаю, боятися потрібно Зеленському і його "слугам", тому що своїми діями, своєю в певних випадках бездіяльністю, через свій цинізм, безпринципність і ницість вони вже в майбутньому заробили собі на добрий десяток кримінальних справ, починаючи з державної зради. Тому в даному випадку їх доля і закон зрештою наздожене".

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Депутатка розповіла, до яких дій вдасться її політсила:

"Я хотіла б анонсувати, що "Європейська солідарність" почала формувати і збирати доказову базу в так званому "списку Магнітського", до якої будуть внесені усі прокурори, усі слідчі, усі судді, які здійснювали незаконні дії, діяли не згідно з законом, просто виконували наказ Офісу президента. І як буде зібрана доказова база, будуть відповідати за законом, зокрема в судах".

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Нагадаємо, співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що у членів політсили Юрія Онищенка та Сергія Березенка вранці 29 грудня відбулися обшуки.

“Сьогодні о 7-й ранку відбулися обшуки у членів команди "Європейська солідарність" – першого помічника п'ятого президента Петра Порошенка, Надзвичайного та Повноважного Посла, дипломата з 25-річним стажем Юрія Онищенка та колишнього депутата Сергія Березенка. Шукали… вугілля", - наголосила Геращенко.

Вона назвала обшуки замовними та заявила про системний тиск на опозицію.

Раніше п'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

В Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка, сума застави становить 1 млрд грн. Документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, яка пішла у відпустку, а її заступник Олексій Симоненко.

Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, він відвідав Туреччину та Польщу. Соратники п'ятого президента повідомляють, що у січні Порошенко повернеться до України.