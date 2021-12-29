22:39, Вчора

Санкції РНБО незаконні – ексурядовець вказав на важливий нюанс "Це розкіш, яку будь-яка країна собі дозволити не може"

Навіть проти ворогів держава може діяти лише в межах закону. Про це заявив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Чи має Україна можливість дозволити собі розкіш під час війни та агресії з боку Російської Федерації, щоб на території нашої держави працювали проросійські так звані "ЗМІ"? На мою думку, це засоби відкритої пропаганди. Я вважаю, що ні. Це та розкіш, яку будь-яка країна світу в такій ситуації собі дозволити не може. Водночас я категорично заперечую те, щоб, прикриваючись начебто патріотичними світоглядними речами, влада діяла в незаконний спосіб - навіть проти тих людей, яких я особисто вважаю не опонентами, а ворогами. Навіть проти ворогів, я вважаю, держава може діяти лише в межах закону", - сказав він.

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"Чи відповідають чинні санкції, механізм, який запроваджений за каденції Зеленського, будь-яким нормам чинного законодавства? Ні, не відповідають... не лише Конституції, а навіть законам. Шукати якесь юридичне підґрунтя в діях РНБО за часів президентства Володимира Зеленського – це абсолютно марна справа. Водночас... треба прийняти відповідний закон, заборонивши в Україні діяльність проросійських партій і громадських організацій. І надалі цей закон можна використовувати як юридичне підґрунтя для заборони діяльності пропагандистських російських ЗМІ", - зазначив Георгій Тука.

Нагадаємо, ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав, що РНБО не може бути органом виконавчої влади.

"РНБО тим більше не може бути судовим органом, який карає винних. РНБО - це орган, у моєму розумінні, який виробляє стратегії, стратегії обговорюються, приймаються та імплементуються указами президента. Ось так має бути", - сказав він.