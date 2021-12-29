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Данилюк назвав умову для приєднання США до перемовин щодо Донбасу Екссекретар РНБО прокоментував гучну заяву українського посла у США

США сьогодні не готові брати участь у переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі", заяви української сторони стосовно цього є "абсолютно порожніми". Штати можуть погодитися, якщо буде сформовано новий формат, де вони відіграватимуть ключову роль.

Про це заявив в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк, коментуючи слова українського посла у США Оксани Маркарової про готовність Штатів долучитися до перемовин щодо Донбасу.

"Абсолютно порожня заява. Вона фактично ні про що. Американці готові долучитися, якщо це буде ефективно... Як тільки Зеленський говорить - а давайте долучимо Штати до мінського формату, йому кажуть - ми не бачимо, що це буде ефективно. Ми готові до різних варіантів, але це неефективно. Покажіть нам ефективні варіанти. Тому це ні про що. Треба чекати конкретики - або формується новий формат, і Штати в ньому будуть грати ключову роль. Оце новина, і бажано це почути від американської сторони, а не пережовувати одне й те саме", - наголосив він.

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На думку Данилюка, "не вийде затягнути Сполучені Штати в нормандський процес, і це неправильно".

"У нас в принципі зараз в міжнародних новинах немає жодної конкретики. Все обговорюється без нашої участі. Я не критикую, просто дійсно хочу побачити конкретику", - пояснив він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО - Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу до НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив постачання 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена", - сказав Ілларіонов.

Раніше ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко в ефірі телеканалу "Україна 24" оцінив ймовірність приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу.

"Це можливість. Все залежить від того, наскільки буде підтверджена готовність Росії погодитися на підключення США, і від того, кого після цього американці призначать своїм представником. І від цього залежить, наскільки це буде ефективно. Але в цілому вперше прозвучала така заява (про можливість підключення США — ред.), і я думаю, це позитив", — сказав він.