21:42, Вчора

Спроби створювати "державний пул" закінчаться плачевно — нардеп "Мета, яку переслідують, не є правильною"

В Україні дуже перебільшують вплив таких каналів, як "Рада" або "4 канал". Про це сказав у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Сергій Соболєв.

"Чим більше ми їх будемо називати в ефірі, можливо, це як мильна бульбашка буде надуватися. Я подивився рейтинги каналів ("Рада" та "4 канал" - прим. ред.). Скільки б туди грошей не вливали за останні роки, фактично ці канали пасуть задніх по всім показникам. Там повинні бути відповідні журналісти, гості, ці канали повинні мати відповідну нішу", - заявив він.

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"А коли, наприклад, канал "Рада", який повинен забезпечувати можливість доступу до ключової інформації - парламентських сесій, коментарів різних політичних сил, - фактично досить чітко за останні дні саме після зміни менеджменту показує абсолютно інший результат... Мені здається, що зараз ці спроби створювати черговий "державний пул" або "напівдержавний пул" закінчаться дуже "плачевно", бо з одного боку Верховна Рада ухвалила всі рішення щодо роздержавлення... Мета, яку переслідують, не є правильною, але з іншого боку вона недосяжна", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, з 15 грудня телеканал "Рада" розпочав роботу в оновленому форматі. Опозиційні парламентські фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" вважають, що фракція "Слуга народу", яка має монобільшість у Верховній Раді, монополізує діяльність телеканалу "Рада".

Зокрема, у фракції "Батьківщина" наголосили, що в парламентського телеканалу "Рада" не може бути монополії на висвітлення парламентської діяльності.

Політолог Вадим Карасьов заявив, що у ситуації із запуском оновленого каналу "Рада" вбачаються ознаки корупції.

"Коли за бюджетні гроші роблять канал, щоб пропагувати одну політичну силу, це означає, що державні фінанси (а бюджет - це державні фінанси) використовуються в приватних цілях (а партія - це завжди приватне, частина, а не вся країна) і це є ознаки корупції. Це використання державних грошей у своїх приватних інтересах і не тільки", – розповів політолог.