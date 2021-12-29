21:19, Вчора

РНБО має терміново розглянути чотири питання - політолог про російську загрозу Олександр Мусієнко вважає, що Радбез приділяє багато уваги піар-складовій

Рада національної безпеки і оборони на тлі російської загрози має невідкладно розглянути питання щодо обороноздатності і готовності Збройних сил України.

Про це заявив в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Олександр Мусієнко.

"Я не втомлююсь говорити про одну річ, яка мене дуже турбує, і думаю, турбує багатьох громадян України, особливо військових. Чому ми не чуємо інформацію про те, що на тлі російської загрози, скупчення військ, було засідання Ради національної безпеки і оборони - абсолютно аполітичне в сенсі санкцій, медіа, інших питань, які можуть піар-складову містити? А питання, які стосуються оперативних потреб Збройних сил, палива, набоїв, зброї - це перше питання", - наголосив експерт.

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Друге питання, за словами Мусієнка, пов'язане зі службою в Збройних силах за контрактом - "скільки контрактників не продовжує контракт після першого терміну, чому вони йдуть, які соціально-економічні причини".

Третій момент, зазначив політолог - питання формування територіальної оборони з 1 січня.

"І найголовніше - яким чином забезпечити, це ж треба бюджетні гроші... Замість того, щоб дати відповідь, яким чином ми озброїмо, надамо соціальні і економічні гарантії і пільги військовим, яких у нас з резервістами понад 500 тисяч, які готові захищати Україну, нам дали "військовозобов'язаних жінок", і ми це обговорюємо... Ми побачили абсолютну підміну понять. Я розумію, що це інформаційні приводи, що це піар-складова", - сказав він.

Нагадаємо, 30 грудня у Києві відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони. Засідання мало пройти 29 грудня, однак було перенесене, оскільки президент Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного.

За даними видання "Українська правда", серед питань, запланованих для розгляду РНБО - стан Збройних сил України, ситуація з коронавірусом, енергетика та реалізація президентської програми "Зелена країна".

На питання, чи є на порядку денному РНБО санкції, джерело видання відповіло: "Питання санкційної політики – на стадії рішення щодо винесення на розгляд засідання".