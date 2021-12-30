09:30, Сьогодні

Підозра Порошенку: ексслідчий сказав, чим завершиться справа "Мають бути пояснення суспільству"

В Україні немає незалежних правоохоронних органів і в принципі правосуддя. Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив ексзаступник начальника головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"На жаль, кожен президент... у першу чергу намагається взяти під максимальний контроль правоохоронні органи, щоб вони діяли не за законом, а виконували їхні вказівки", - сказав він.

Читайте також: Підозра Порошенку – додатковий привід для наступу Путіна – експерт

"Виходячи з історії розвитку таких кримінальних проваджень, можна з впевненістю говорити, що справа нічим не закінчиться. У нас завжди розпочинаються великі резонансні справи при одній владі - і стосуються вони опозиційних лідерів, на їхню думку, ворогів, які заважають безпосередньо керувати чи вчиняти інші дії за власним бажанням. І змінюється влада - ці справи ховаються. Як ухвалення рішення про розслідування та повідомлення про підозру воно відбувається на політичному рівні, так і закриваються ці справи також, на жаль", - зазначив Горбатюк.

За його словами, кожен випадок має бути чітко розслідуваним без будь-якого впливу влади й дана оцінка:

"Ці події, які інкримінуються тому самому Порошенку, надто резонансні. Мають бути пояснення суспільству - воно має бачити процес, який завершується - він об'єктивно завершився чи ні. Практика в нас свідчить, що такі справи як починаються, так і завершуються зазвичай за рішенням керівництва держави, а не за рішенням Кримінального процесуального кодексу чи суду".

Нагадаємо, раніше Порошенку оголосили підозру в державній зраді щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

Підписали клопотання про арешт Петра Порошенка в Офісі генпрокурора, щоправда, це зробила не сама генпрокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник Олексій Симоненко. Сума застави становить 1 млрд грн. Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, повідомляється про його повернення в Україну в січні.

Раніше експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".