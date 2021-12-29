20:17, Сьогодні

Обшуки у соратників Порошенка: в "Європейській солідарності" назвали три причини У Порошенка порівняли нинішнього главу держави з Януковичем

Народні депутати від "Європейської солідарності" звинуватили президента Володимира Зеленського в політичних репресіях проти свого попередника Петра Порошенка і заявили про загрозу для демократії в Україні.

Нардеп Софія Федина в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" виділила три основні причини справи проти Порошенка та обшуків у членів "Європейської солідарності".

"Зеленський дико біситься від своєї неспроможності керувати державою, в цьому звинувачує Петра Порошенка і "Європейську солідарність". Окрім того, шалена заздрість від того, що сьогодні Порошенко спілкується зі світовими лідерами, відстоюючи інтереси української держави. А третє - я думаю, що цією кримінальною справою проти Порошенка та обшуками, які зараз відбуваються, він намагається відвернути увагу від прямих закупок вугілля офіційною Україною під проводом Зеленського у країни-агресора", - заявила вона.

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Її колега Олексій Гончаренко зазначив, що у членів "Європейської солідарності" "нема тривоги за себе, є тривога за державу і за демократію в цій державі".

"Ми бачимо, що Зеленський втрачає позиції, а нове опитування Центру Разумкова демонструє, що він, крім проросійських кандидатів, ні в кого другий тур вже не виграє. І в таких умовах він вдається до політичних репресій. Це, безумовно, тривога за державу. В нас вже був один такий - це Віктор Янукович. Завершилось це погано для всіх", - наголосив Гончаренко.

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Нагадаємо, співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що у членів політсили Юрія Онищенка та Сергія Березенка вранці 29 грудня відбулися обшуки.

“Сьогодні о 7-й ранку відбулися обшуки у членів команди "Європейська солідарність" – першого помічника п'ятого президента Петра Порошенка, Надзвичайного та Повноважного Посла, дипломата з 25-річним стажем Юрія Онищенка та колишнього депутата Сергія Березенка. Шукали… вугілля", - наголосила Геращенко.

Вона назвала обшуки замовними та заявила про системний тиск на опозицію.

Раніше п'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

В Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка, сума застави становить 1 млрд грн. Документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, яка пішла у відпустку, а її заступник Олексій Симоненко.

Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, він відвідав Туреччину та Польщу. Соратники п'ятого президента повідомляють, що у січні Порошенко повернеться до України.