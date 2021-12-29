19:06, Сьогодні

Інтереси Зеленського й Путіна збігаються: політолог про обшуки у соратників Порошенка Українська влада "працює на дискурс Путіна", вважає Валерій Димов

Обшуки у представників партії "Європейська солідарність" показують, що вузькі політичні інтереси президентів України та Росії Володимира Зеленського й Володимира Путіна збігаються.

Таку думку висловив в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Валерій Димов.

Як зазначив експерт, "це не перший наїзд на своїх політичних опонентів".

"Дискредитація тієї влади, яка прийшла після Революції Гідності та Майдану, працює на дискурс Путіна стосовно того, що в Україні переворот і "ми не могли не втрутитись, тому що там таке відбулося"... Я абсолютно переконаний, що зараз російські рупори пропаганди про це розповідатимуть. Збігаються вузькі політичні інтереси влади Зеленського з політичними інтересами й навіть стратегією агресора - Кремля. А в них є горизонт планування, на відміну від нашої влади", - підкреслив Димов.

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Нагадаємо, співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що у членів політсили Юрія Онищенка та Сергія Березенка вранці 29 грудня відбулися обшуки.

“Сьогодні о 7-й ранку відбулися обшуки у членів команди "Європейська солідарність" – першого помічника п'ятого президента Петра Порошенка, Надзвичайного та Повноважного Посла, дипломата з 25-річним стажем Юрія Онищенка та колишнього депутата Сергія Березенка. Шукали… вугілля", - наголосила Геращенко.

Вона назвала обшуки замовними та заявила про системний тиск на опозицію.

Раніше п'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

В Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка, сума застави становить 1 млрд грн. Документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, яка пішла у відпустку, а її заступник Олексій Симоненко.

Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, він відвідав Туреччину та Польщу. Соратники п'ятого президента повідомляють, що у січні Порошенко повернеться до України.