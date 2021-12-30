07:35, Сьогодні

Перемовини США-Росія: дипломат розповів, чому потрібно долучити Україну "Упродовж останніх 2-3-х днів відбуваються перемовини"

Незрозуміло, чому Україну не долучають до перемовин США та Росії. Про це повідомив в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат Костянтин Єлісєєв, коментуючи заяву верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля про те, що ЄС має бути присутнім на перемовинах РФ та США.

"Я вважаю, що той перелік питань, який сьогодні обговорюють або збираються обговорювати США з Росією, виходить далеко за межі двосторонніх відносин між США та Москвою. Тому я вважаю логічним долучення й української сторони", - сказав він.

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"Протягом останніх 2-3-х днів відбуваються перемовини, до яких залучені й США, і генсек НАТО, і ЄС, інші партнери, Велика Британія. Але я чомусь не бачу, що аналогічні контакти відбуваються і з українською владою, українським міністром закордонних справ, президентом тощо", - розповів Єлісєєв.

На його думку, на сьогодні ЄС як єдина сила не сприймається з боку Кремля як впливовий зовнішньополітичний і безпековий гравець:

"Кремль ЄС цікавить лише з позиції вигідного ринку для нафти та газу... На мій погляд, щоб ЄС залучили, потрібен потужний консенсус всередині ЄС, надзвичайно проактивна позиція, яка має передусім позначатися на ситуації навколо України".

Нагадаємо, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішення про безпеку в Європі не можуть прийматись двома сторонами. Він вважає, що Євросоюз має бути присутнім на перемовинах РФ та США щодо "гарантій безпеки".

Дипломат підтвердив рішучість щодо участі ЄС у переговорах на тлі кризи біля кордонів України та Росії.

"Ми не хочемо і не повинні бути нейтральним глядачем, за якого приймуть рішення. Так вважає і держсекретар США Ентоні Блінкен, про що він заявив мені 23 грудня у телефонній розмові", - зазначив Боррель.

За його словами, якщо Москва хоче говорити про архітектуру безпеки в Європі та їхні гарантії - з січня і далі, це питання не лише США та Росії.