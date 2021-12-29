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У Раду подали законопроєкт, який дозволяє нав'язувати контент телеканалам - Червакова Законопроєкт про створення Держінформконцерну може ускладнити відносини із Заходом, вважає медіаексперт

Примусове розміщення контенту, який курують чиновники, є цензурою і суперечить Конституції. Про це розповіла в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" колишній нардеп і медіаексперт Ольга Червакова.

Журналістка зазначила, що створення в Україні Державного інформаційного концерну телебачення і радіомовлення може сприяти появі цензури в ЗМІ. Йдеться про законопроєкт № 6430, який був поданий у Раду 15 грудня для ознайомлення. Відомо, що законопроєкт ініціював нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда.

"Найтривожнішим симптомом є поява законопроєкту, який прямо пропонує, щоб кожен телеканал, навіть комерційні мовники, купували ту продукцію, яку виробляє цей телевізійний холдинг президента. Там прямо так не написано, але сенс такий", — сказала експерт.

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Червакова повідомила, що в проєкті закону пропонується ввести квоту на обов'язкове розміщення в ЗМІ контенту, створеного Державним концерном.

"І навіть пропонується ввести квоту, (яка визначає - ред.) скільки відсотків цього телевізійного продукту, який виробляється під контролем держави, під контролем чиновників, президента, можливо, адміністрації, тепер будуть змушені купувати й транслювати", - сказала вона.

За словами екснардепа, нав'язування контенту, який куруватимуть чиновники, ЗМІ є порушенням 15 статті Конституції.

"У мене є маленька надія, що тут розум переможе над маразмом. Але якщо це все-таки станеться, тут буде порушення цілої низки законів і Конституції. Тому що те, що пропонується - пряма цензура. А визначення цензури є в законі про інформацію. І там сказано, що це (цензура – ред.) в тому числі спроба контролю державних органів контенту ЗМІ з метою поширення або непоширення будь-якої інформації. Тобто якщо під державним контролем інформація, якийсь контент буде поширюватися на телеканалах примусово, то це пряма цензура, яка заборонена 15 статтею Конституції України. Я думаю, що це наразить нас на дуже серйозні проблеми у відносинах з нашими європейськими партнерами", - сказала Червакова.

Зазначимо, що 21 грудня голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив у Facebook, що даний проєкт закону несе загрозу свободі слова в Україні.

Раніше народний депутат (партія "Голос") Інна Совсун повідомила, що в Україні влада намагається зосередити деяку частину телеканалів в одних руках. Вона звернула увагу на покупку "4 каналу" нардепом від "Слуги народу" Олексієм Ковальовим. Як відомо, декларація нардепа не має відомостей про ресурси, які б вказували на спроможність парламентарія зробити таку покупку.

"Немає жодного пояснення, чому мало кому відомий народний депутат з дуже скромною декларацією заявляє про покупку телеканалу. Те, що ми бачимо, - це консолідація медіаресурсів, які доступні зараз на ринку, в одних руках.

І тут є два блоки запитань. Перше запитання до самого депутата Ковальова, декларація якого аж ніяк не дозволяє говорити про те, що у нього були ресурси для покупки цього телеканалу. А з іншого боку - якою мірою будуть на цих каналах піддаватися цензурі новини, і якою мірою на державних телеканалах, за які платять всі платники податків, будуть просуватися наративи, які є тільки наративами однієї політичної партії - партії влади", — сказала парламентарій.