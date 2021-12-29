17:53, Сьогодні

Підозра Порошенку – додатковий привід для наступу Путіна – експерт "На столі у Путіна буде ще один важіль, доповідна записка, яка говоритиме, що в Україні розбрат", - зазначив політолог

Ситуація з підозрою п’ятому президенту Петру Порошенку стане додатковим приводом президенту Росії Володимиру Путіну для наступу на Україну.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив політолог Дмитро Васильєв.

«Будемо дивитися, яким чином наші спеціальні органи використовуватимуть подібну підозру, якщо вона буде запущена в дію. Але цим точно користуватиметься Росія, тому що на столі у Путіна буде ще один важіль, доповідна записка, яка говоритиме, що в Україні розбрат, що буде велика кількість незадоволених рішеннями української влади, зокрема президента Зеленського. Відповідно, це буде непоганий момент, щоб знайти привід для більшої ескалації. Це все буде використано пропагандистською машиною Росії, щоб російському народу пояснити додаткові причини, чому Україну треба приструнити», - зазначив політолог.

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Він наголосив, що навіть неозброєним юридичною освітою оком можна сказати про те, що в підозрі Порошенку є порушення на порушенні.

«По-перше, підозру нардепу має підписувати генпрокурор, цього не зроблено. Друге, є дуже багато різних порушень суто процедурних, які адвокатура використовуватиме для того, щоб ця справа розсипалася моментально в суді. Третє, Руслан Стефанчук (спікер Верховної Ради – ред.) має отримати на столі певний запит, якого він не отримав. Є велика кількість підстав сказати, що ця підозра вже не має юридичної сили», - заявив Васильєв.

Нагадаємо, раніше Порошенку оголосили підозру в державній зраді щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

Підписали клопотання про арешт Петра Порошенка в Офісі генпрокурора, щоправда, це зробила не сама генпрокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник Олексій Симоненко. Сума застави становить 1 млрд грн. Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, повідомляється про його повернення в Україну в січні.

Раніше в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".