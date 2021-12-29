15:59, Сьогодні

Намагаються зосередити медіа в одних руках: нардеп щодо покупки телеканалу "слугою" Влада може починати підготовку виборчої кампанії, для якої потрібне телебачення, вважає Совсун

В Україні влада намагається зосередити деяку частину телеканалів в одних руках. Для чого це робиться, пояснила в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі" Україна 24"народний депутат (партія" Голос") Інна Совсун.

Вона звернула увагу на покупку "4 каналу" нардепом від "Слуги народу" Олексієм Ковальовим. Як відомо, декларація нардепа не має відомостей про ресурси, які б вказували на спроможність парламентарія зробити таку покупку.

"Немає жодного пояснення, чому мало кому відомий народний депутат з дуже скромною декларацією заявляє про покупку телеканалу. Те, що ми бачимо - це консолідація медіаресурсів, які доступні зараз на ринку, в одних руках. І тут є два блоки питань. Перше питання до самого депутата Ковальова, декларація якого аж ніяк не дозволяє говорити про те, що у нього були ресурси для покупки цього телеканалу. А з іншого боку - якою мірою будуть на цих каналах піддаватися цензурі новини, і якою мірою на державних телеканалах, за які платять всі платники податків, будуть просуватися наративи, які є тільки наративами однієї політичної партії - партії влади", — сказала парламентарій.

Читайте також: "Це не демократія": Разумков про роботу оновленого каналу "Рада"

Совсун відповіла на запитання, чи запрошують на ефіри таких телеканалів її однопартійців та інших представників опозиції.

"Поки запрошують. Це було результатом дуже тривалих дискусій під час останнього сесійного тижня в парламенті, коли депутати вимагали дотримання постанови Верховної Ради щодо висвітлення роботи народних депутатів від усіх фракцій. Але треба враховувати, що на телеканалі "Рада", що ми спостерігаємо останні два тижні, є два різних типів телепередач. Є денні передачі, на які більш-менш запрошують представників різних політичних фракцій, а є вечірні випуски, такі пропагандистські, які явно спрямовані дуже чітко на просування єдиних наративів партії "Слуга народу", — сказала нардеп.

Інна Совсун також винесла припущення щодо того, чи зможуть телеканали, які перебуватимуть під контролем "слуг", допомогти Володимиру Зеленському просувати передвиборчу програму на другий президентський термін.

"Президент Зеленський, який великою мірою отримав політичний вплив і політичну популярність завдяки одному телеканалу та одному телесеріалу, розуміє, що, незважаючи на те, що на самому початку їх роботи були яскраві заяви про те, що не потрібні журналісти, не потрібні телеканали, що ("слуги" – ред.) будуть безпосередньо спілкуватися з виборцями через соціальні мережі, зараз повертаються до того, звідки вони прийшли - до телебачення. І очевидно, що вони розуміють, що без телебачення, яке залишається найпопулярнішим джерелом отримання інформації для українців, вони не зможуть підтримувати рейтинги або утримувати їх від того стрімкого падіння, яке ми спостерігаємо. Тому очевидно, що це буде використано для того, щоб просувати ідеї, які хоче просувати Офіс президента. Вони намагалися протягом двох років робити це на різних телеканалах, але, врешті-решт, вони зіткнулися з проблемою, що велика частина їх спікерів, просто не готова була дебатувати на рівних з представниками інших політичних сил, з експертами. Відверто кажучи, їх появи на ефірах, де їх критикували або задавали питання, не давало їх рейтингу. Тому, я думаю, що зараз вони це визнали та намагаються діяти іншими методами", — сказала нардеп.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" в екснардепа Дмитра Добродомова.

Ковальов повідомив у Facebook, що проукраїнський вектор каналу буде збережений. Новий власник також підписав редакційну угоду щодо збереження незалежної редакційної політики.

"Відтак, наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди "плюс" нові додаткові можливості забезпечать "4 каналу" можливість дуже швидко стати одним з лідерів серед інформаційних каналів", - зазначив він.

Раніше Комітет ВР з питань бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету-2022 на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".

Опозиційні парламентські фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" заявили, що фракція "Слуга народу", яка має монобільшість у Верховній Раді, монополізує діяльність телеканалу "Рада".

Своєю чергою, журналіст Дмитро Гордон зазначив, що влада хоче роздобути в Україні телеканали, які будуть відстоювати пропрезидентську точку зору.

"Чинна влада в черговий раз робить з усіх нас ідіотів. Що таке телеканал? Це на папері там декілька мільйонів гривень, а у власності телеканалу мільйони й мільйони доларів. А майно телеканалу? А платити людям зарплату? Телеканал - це велика кількість співробітників. Ви думаєте, задарма у нас всі господарі телеканалів олігархи? Тільки вони можуть дозволити собі платити гроші співробітникам. А камери? А студія? А опалення?", — сказав він.