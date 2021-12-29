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Разумков підбив підсумки року: не видно, щоб влада розуміла, що відбувається в Україні 2021 рік закінчується з низкою проблем в Україні, пов'язаних не тільки з війною, повідомив ексспікер Ради

Влада повинна в людей вселяти впевненість у завтрашньому дні. Сьогодні цього не відбувається. Про це повідомив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексспікер парламенту Дмитро Разумков.

"Фінал року, але рік ще не завершився, і проблем значно більше, і це треба розуміти. Якщо ми говоримо з вами про війну, то ми, на жаль, перебуваємо в стані війни, починаючи з 2014 року. Це така наша реальність сьогодні, і ми це повинні розуміти як держава. Що мені не вистачає сьогодні від профільних представників влади? Я не бачив впевненості та розуміння того, що повинен кожен робити на своєму місці в рамках своїх конституційних повноважень. Я зараз не критикую, я просто кажу про своє внутрішнє відчуття не як політика, не як народного депутата, а як людини, яка спостерігає за тим, що відбувається. Я у людей запитую й отримую плюс-мінус таку саму відповідь. Тобто влада повинна вселяти в людей впевненість у завтрашньому дні, впевненість у тому, що вона розуміє, що вона робитиме в разі "Плану А", "Плану В", "Плану С". Сьогодні цього немає", - сказав Разумков.

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Ексспікер Ради зазначив, що сьогодні в Україні є загроза національній безпеці як з боку зовнішнього агресора, так і з боку внутрішньої енергетичної кризи.

"Питання, пов'язане з тарифами, з енергетичною безпекою. Безпека на фронті, безпека на кордонах нашої держави - це одна складова. Інша складова - це енергетична безпека. Сьогодні ми знаходимося в дуже непростій ситуації. У нас йдуть віялові відключення, вони називаються як технічні, але фактично в деяких областях розсилають людям, де і коли будуть відключення, на який проміжок часу. З урахуванням морозів, які сьогодні стоять на вулиці, це теж проблема. Ми бачимо, скільки у нас працює атомних енергоблоків, ми знаємо, яка ситуація з відсутністю вугілля, нестачею вугілля на складах. Багато інших питань. До цього треба було готуватися. І в першу чергу вугілля не вистачає саме на державних підприємствах. "Центренерго" - це державне підприємство і держава його не забезпечила тим ресурсом. Тому сьогодні багато викликів і багато питань, які стоять перед людьми", — сказав Разумков.

Ексспікер Ради нагадав і про ситуацію з епідемією коронавірусу.

"Я вже не кажу про наслідки ковіду. Ми розуміємо, що він ще не завершився. І щоразу нова хвиля пандемії для представників влади дуже часто приходить, як "зима в січні" - несподівано. Ми бачимо ситуацію з малим бізнесом і середнім бізнесом. Великому бізнесу тут легше, він готовий, і у нього серйозніший запас міцності, він більш-менш підготовлений до таких потрясінь. А малий і середній бізнес - їм важче найбільше, і саме його має підтримати держава. Зате ми бачимо збільшення податків, збільшення повноважень податкової, інші речі, які точно не додають сьогодні людям можливості пройти цей складний етап. Ми ж на Європу рівняємось, на стандарти, які є в Європейському Союзі? У Європейському Союзі влада знімає податки, допомагає, субсидує свій бізнес, а ми починаємо закручувати гайки. Це неправильний підхід. Я зараз не хочу виглядати популістськи, я розумію всі проблеми, які сьогодні є в бюджетній сфері. Але в першу чергу ми як держава повинні допомогти людям", - сказав політик.

Раніше Дмитро Разумков заявив про те, що у 2019 році команда Зеленського мала унікальний шанс змінити систему на краще, але ця можливість була упущена.

"Тоді це був великий шанс. Шанс був такого рівня, якого не було в жодного президента нашої держави. Це була повна монополія влади в стінах Верховної Ради України. Це були всі силовики для боротьби з корупцією, для досягнення тих результатів, яких чекало суспільство - як у просуванні реформ, так і в завершенні "епохи корупції". Це був шанс на новий уряд - уряд, який би не був замішаний у корупції, уряд, який готовий був впроваджувати реформи.

Це була абсолютна під президентом - у хорошому розумінні цього слова, - для реалізації реформ Верховна Рада України. Була монобільшість, якої ніколи не було в стінах Верховної Ради й вже не буде. І це були унікальні шанси для реалізації всіх тих обіцянок, які ми давали людям під час виборчої президентської кампанії, парламентської кампанії, для того, щоб дійсно змінити систему влади, але залишитися людьми. На жаль, цього не сталося", - зазначив Разумков.