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Україна дала Росії можливість піти на діалог — Гармаш про вирішення конфлікту на Донбасі Росії було надано шанс на рівні президентів обговорити ситуацію на Донбасі, сказав Гармаш

У Росії ЗМІ опублікували "документ", в якому Україна розписала 10 кроків, спрямованих на відновлення миру на Донбасі. Даний документ можна назвати справжнім, повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" журналіст, член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш.

Журналіст зазначив, що особисто документа такого він не бачив, а зміг ознайомитися з ним після його публікації в російських ЗМІ.

"Ні, офіційно я його не бачив. Я знаю, що він готувався. Зміст його я не бачив до публікації в російських ЗМІ. Чесно кажучи, я був упевнений, що росіяни його зіллють, тому просто терпляче чекав. Вони зливали всі наші пропозиції, які їх не влаштовують", — сказав він.

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Журналіст вважає, що Росія опублікувала справжній документ. За його словами, всі 10 кроків, які були там відзначені, відповідають українській політиці.

"Коли я прочитав, то зрозумів, що, найімовірніше, це справжній документ, який був підготовлений українською стороною. Він повністю відповідає заявленим принципам нашої політики щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Для мене було позитивним знаком те, що в пропозиції провести телефонні переговори між двома президентами зачіпаються теми режиму припинення вогню та обміну полоненими", - повідомив Гармаш.

Він також зазначив, що цей документ у черговий раз підкреслює, що Україна вважає Росію стороною конфлікту.

"Ми ще раз підкреслили Росії, що вважаємо її стороною конфлікту, оскільки ми пропонуємо їй обговорювати такі теми. Тому вважаю, що документ справжній і дуже реалістичний з точки зору ставлення Росії до таких пропозицій. Але я думаю, він (документ - ред.) більше спрямований на наших західних партнерів, які повинні бачити, що ми прагнемо до продовження діалогу. Якби Росія хотіла, якби у неї була політична воля, то можна було б почати розмовляти, зокрема й щодо режиму припинення вогню, який на сьогодні вже не дотримується", — сказав Гармаш.

Також журналіст назвав даний документ дипломатичним, який демонструє і Росії, і західним партнерам прагнення України вирішити конфлікт на Донбасі не військовим шляхом.

"Я вважаю це дипломатичним документом, в якому ми ще раз підтвердили наші принципи вирішення політико-дипломатичним шляхом конфлікту на Донбасі. Ми дали Росії можливість піти на діалог, зокрема й у формі прямого діалогу двох президентів. Зрозуміло, що ми не могли задовольнити всі бажання Кремля, запропонувати якийсь документ, в якому б Кремль був зацікавлений і погодився. Тобто безкомпромісний документ з нашого боку. Адже компроміс має на увазі поступки з двох сторін, так от Росія поки не йде ні на які поступки. У цьому випадку сама форма діалогу могла мати на увазі хоча б взаєморозуміння, якщо не компроміс. Тому ми зробили цей крок на тлі ескалації на Донбасі, конфронтації за всіма периметрами кордону і скупчення військ", - сказав Гармаш.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю агентству "РБК-Україна" про стратегію "10 кроків" з виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він повідомив, що дана стратегія має на меті зрушити з мертвої точки переговорний процес щодо Донбасу.