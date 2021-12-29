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"Го*но це їсти ми повинні?"- Гордон про покупку телеканалу "слугою" Ковальовим Купівля телеканалу вимагає величезних витрат, які під силу переважно олігархам, зазначив журналіст

Влада хоче роздобути в Україні телеканали, які відстоюватимуть пропрезидентську точку зору. Про це повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Чинна влада в черговий раз робить з усіх нас ідіотів. Що таке телеканал? Це на папері там декілька мільйонів гривень, а у власності телеканалу мільйони й мільйони доларів. А майно телеканалу? А платити людям зарплату? Телеканал - це велика кількість співробітників. Ви думаєте, задарма у нас всі господарі телеканалів олігархи? Тільки вони можуть дозволити собі платити гроші співробітникам. А камери? А студія? А опалення?", — сказав він.

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Гордон також прокоментував фінансування телеканалу "Рада", який є державним. За словами ведучого, на телеканал "Рада" планується витрачати близько 1 млн доларів на місяць.

"Державу давайте вбік, держава може собі дозволити. У наявності прагнення президента Зеленського і його оточення набрати собі якусь кількість телеканалів, які відстоюватимуть їхню точку зору. Що вони роблять? Телеканал "Рада", який належить всім нам, який фінансується за наші гроші, вони беруть і роблять пропрезидентським. Тепер вони купують на "Фунта", депутата Ковальова, телеканал. Хтось же за це платить? А як вони платитимуть за життєдіяльність телеканалу, якщо у цього депутата навіть квартири немає? Вони знущаються зі здорового глузду?.. Це соромно коментувати... Де Ковальов візьме ці гроші? Значить, вони його поставили обличчям, а за його спиною самі фінансують", - сказав журналіст.

Він також розповів, що в Росії збираються транслювати новий сезон телесеріалу "Свати", виробництвом якого займалася "Студія Квартал-95".

"Ось зараз на каналі "Росія-1", а це головний федеральний канал нашого противника, виходитиме серіал "Свати-7", який знімає Володимир Зеленський і "Квартал-95". Вони кажуть - ми продаємо його європейській фірмі. Тобто вони взяли фірму прокладку, продають європейській фірмі, а вона продає росіянам. Просто роблять зайвий гак. Це як з газом. Ми купували газ у Словаччині. Звідки в Словаччині газ? Це ж російський газ, зрозуміло ж. Точно так само вони (і з каналом – ред.) провертають. І ми повинні це їсти? Го*но це їсти ми повинні?" - сказав Гордон.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" в екснардепа Дмитра Добродомова.

Ковальов повідомив у Facebook, що проукраїнський вектор каналу буде збережений. Новий власник також підписав редакційну угоду щодо збереження незалежної редакційної політики.

"Відтак, наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди "плюс" нові додаткові можливості забезпечать "4 каналу" можливість дуже швидко стати одним з лідерів серед інформаційних каналів", - зазначив він.

Раніше Комітет ВР з питань бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету-2022 на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".

Опозиційні парламентські фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" заявили, що фракція "Слуга народу", яка має монобільшість у Верховній Раді, монополізує діяльність телеканалу "Рада".