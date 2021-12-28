23:59, Вчора

"Це капітуляція": Гордон розгромив план Зеленського щодо Донбасу Журналіст побоюється, що бойовики можуть отримати легітимні права в Україні

Проведення в окупованих районах Донбасу місцевих виборів до їх повернення під контроль України обернеться крахом для української держави

Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон, коментуючи програму "10 кроків" президента Володимира Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Я вважаю, що суспільство має рішуче сказати "ні" цим планам. Це капітуляція. Дозволити сьогодні вибори на Донбасі - це дати бойовикам легітимні права. Два корпуси в "ДНР" та "ЛНР" по 15 тисяч людей, озброєні російською зброєю, стануть просто "народною міліцією"... Це крах України - 30 тисяч людей, озброєних російською зброєю, бойовиків, сепаратистів прийняти до себе, щоб вони зі зброєю продовжували там перебувати. Цього ніяк не можна допустити. Якщо Зеленський та Єрмак цього не розуміють, то суспільство має їм говорити про це - наполегливо говорити, що це шлях до краху України. Ніколи народ України не прийме цього", - заявив Гордон.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 грудня заявив, що Україна підготувала "10 кроків щодо реалізації Мінських угод", які передані для ознайомлення США, Франції, Німеччини та Росії.

Згодом російське видання "Коммерсант" із посиланням на свої джерела опублікувало подробиці плану Зеленського. Документ, зокрема, передбачає обмін полоненими, заходи щодо посилення режиму припинення вогню, розблокування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, двосторонні переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, проведення саміту лідерів "нормандського формату", а також імплементацію в українське законодавство "формули Штайнмаєра".

Член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що імплементація в українське законодавство формули Штайнмаєра не несе "нічого страшного".

"Справді, Україна підписала зобов'язання імплементувати формулу Штайнмаєра, затверджено її текст. Російська сторона блокує обговорення та можливість внесення до законопроєкту про особливості самоврядування в окремих районах цієї формули. Я не бачу в ній нічого страшного. Вона фіксує вкотре, що вибори на окупованій території мають відбутися відповідно до Конституції України, до законодавства України... І головне - ця формула ще раз фіксує, що вибори мають відбутися відповідно до стандартів ОБСЄ. Стандарти ОБСЄ вимагають контролю державою території, на якій ця держава проводить вибори. Тому мені здається, що ця формула – трохи роздута тема", – розповів Гармаш.