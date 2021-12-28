22:58, Вчора

Гордон сказав, у чому Зеленський бере приклад із Путіна Журналіст навів у приклад "закручування гайок" у Росії

Президент Володимир Зеленський бореться зі свободою слова в Україні на зразок Росії, щоб не чути критики на свою адресу.

Таку думку висловив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Чи ви чули сьогодні в Росії жарти про Путіна? Ні. А чому? А тому, що страшно, посадити можуть", - зазначив він.

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Гордон навів приклад білоруського стендап-коміка Ідрака Мірзалізаде, якому заборонили в'їзд до РФ через жарт про росіян:

"Те, що вони зараз зробили з Ідраком Мірзалізаде... Спочатку посадили на 10 діб за жарт, а потім вислали з країни довічно. Цим вони не йому сказали щось, а решті коміків - хлопці, не бешкетуйте, не грайте з вогнем, буде спекотно".

За словами журналіста, російська влада "всі гайки закрутила - "Меморіал" закрила, комікам жартувати не можна, демонстрації та мітинги не можна, вся преса невільна".

"Ось вам модель, до якої, мені здається, прагне Володимир Зеленський. Він теж хотів би, щоб ніхто нічого не говорив, щоб я у вас не виступав, хотів би напевно. Він хотів би, щоб усі говорили, що він великий, що він добрий, що він робить правильні речі, що при ньому немає корупції розбещеної, цинічної та брудної. Він теж хотів би це, але в нас поки що свобода слова, і ми говоримо, ми поважаємо інші точки зору", - наголосив Гордон.

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що проти критиків влади готуються кримінальні провадження.

За словами Богдана, у списку опинилися журналісти Дмитро Гордон та Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зі своїми соратниками, а також "ще 100 тисяч якихось людей".

Колишній глава ОП уточнив, що президент Володимир Зеленський "особисто дає команду посадити".

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - сказав він.