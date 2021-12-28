21:55, Вчора

Доля Саакашвілі залежатиме від зустрічі трьох президентів: Гордон розкрив деталі Журналіст заявив, що відстежує всі новини, які стосуються експрезидента Грузії

У Грузії заарештований експрезидент Михайло Саакашвілі проведе зустріч зі своїми наступниками на посаді глави держави – Георгієм Маргвелашвілі та Саломе Зурабішвілі.

Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" розповів журналіст Дмитро Гордон.

"Я відстежую всі новини, які стосуються Михайла Саакашвілі. Михайло пише листи звідти з в'язниці, я отримую ці листи... Я знаю, що буквально вчора відбулася дуже важлива, на мою думку, зустріч між Михайлом Саакашвілі та його наступником на посаді президента Грузії Маргвелашвілі. Маргвелашвілі був президентом п'ять років після Михайла, вони були непримиренними опонентами, нещадно критикували один одного. І ось Маргвелашвілі приїхав до військового шпиталю в Горі до Михайла Саакашвілі, і вони проговорили декілька годин. І з'явилося повідомлення про те, що планується тристороння зустріч між трьома президентами Грузії - Михайло Саакашвілі, Георгій Маргвелашвілі та чинний президент Саломе Зурабішвілі", - повідомив Гордон.

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За словами журналіста, "кар'єра Саломе Зурабішвілі, яка жила у Франції, склалася завдяки Михайлу Саакашвілі, який призначив її свого часу міністеркою закордонних справ".

"Зустрінуться три президенти, включаючи нинішнього, і я думаю, від цієї розмови залежатиме багато чого. Я сподіваюсь на голос розуму, я дуже хочу, щоб Михайло Саакашвілі якнайшвидше опинився в безпеці в Україні у себе вдома", - зазначив він.

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Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину напередодні виборів, щоб підтримати своїх прихильників - опозиційну партію "Єдиний національний рух". 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі був заарештований грузинськими правоохоронцями. Проти Саакашвілі в Грузії порушено 4 кримінальні справи, зокрема, за зловживання повноваженнями під час перебування президентом і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі заочно засуджений до 6 років ув'язнення. Після арешту Саакашвілі оголосив голодування.

20 листопада політика доправили до військового шпиталю в Горі, де він проходить реабілітацію після 50-денного голодування.

Голова громадської організації "Багатонаціональна Грузія" Арнольд Степанян в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, які саме злочини інкримінують Саакашвілі.