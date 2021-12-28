20:23, Вчора

Купівля телеканалу "слугою народу" - в опозиції вказали на дивну річ Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що влада вже готується до наступних виборів

Народний депутат України від "Слуги народу" Олексій Ковальов, який придбав "4 канал", не має навіть власного житла в Києві.

Про це заявила в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" нардеп від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Те, що відбулося з "4 каналом", ця купівля народним депутатом... Наскільки я розумію, він навіть у Києві проживає в орендованій квартирі, в нього немає в Києві житла", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Читайте також: В "слуги народу" мають відібрати телеканал - несподівана заява Бутусова

Коментуючи причини купівлі Ковальовим "4 каналу", депутатка заявила:

"Можливо, він зацікавлений і у своїй певній зміні агітації, бо він відомий тим, що рибу роздавав, як Христос, на своєму окрузі в Херсонській області. Хтось гречку сіє, а хтось рибу роздає. Можливо, він вважає, щоб тут був якийсь новий тип агітації на цьому каналі. Але я переконана, що це зроблено зі згоди та з вказівки Офісу президента. Напевно, в такий спосіб вони залучають до роботи своїх депутатів, які в переважній своїй більшості не мають взагалі власної думки, не мають своєї позиції й виконують суто вказівки з Офісу на Банковій".

Климпуш-Цинцадзе припустила, що Офіс президента почав системно готуватися інформаційно до наступних парламентських і президентських виборів, і "намагається інформаційно підім'яти під себе велику кількість різних медіа".

Читайте також: Така сама пропаганда, як у Медведчука — медіаексперт про державне ТБ

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" в екснардепа Дмитра Добродомова.

Ковальов повідомив у Facebook, що проукраїнський вектор каналу буде збережений. Новий власник також підписав редакційну угоду щодо збереження незалежної редакційної політики.

"Відтак, наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди "плюс" нові додаткові можливості забезпечать "4 каналу" можливість дуже швидко стати одним з лідерів серед інформаційних каналів", - зазначив він.

Раніше Комітет ВР з питань бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету-2022 на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".

Опозиційні парламентські фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" заявили, що фракція "Слуга народу", яка має монобільшість у Верховній Раді, монополізує діяльність телеканалу "Рада".