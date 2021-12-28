19:28, Сьогодні

В "слуги народу" мають відібрати телеканал - несподівана заява Бутусова Бутусов висміяв "економічні успіхи влади", коли прості депутати можуть дозволити собі купити телеканал

Народний депутат України від "Слуги народу" Олексій Ковальов після купівлі "4 каналу" має потрапити під дію закону про олігархів, який нещодавно ухвалила монобільшість.

Про це в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов зауважив, що "можливо, в країні досить непогано йдуть справи, якщо представник "Слуги народу" через три роки успішної роботи в парламенті зміг купити телеканал".

"Мабуть, непогано в "слуг народу" йдуть справи. Можливо, якесь економічне зростання, великі досягнення - і вони вже купують телеканали. Вже прості депутати, прості "слуги" купують цілі телеканали - мабуть, це ознака якихось видатних економічних успіхів чинної влади. Тепер ми побачимо, яку ж інформаційну політику проводять "слуги народу" на ще одному придбаному ними телеканалі", - сказав він.

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Журналіст також нагадав, що "президент Зеленський підписав закон про боротьбу з олігархами, який забороняє багатим людям купувати та користуватися медіа".

"Тому навряд чи пан Ковальов зможе тривалий час розпоряджатися своїм телеканалом, оскільки відповідно до закону, за який проголосували самі "слуги народу", його мають тепер позбавити незабаром телеканалу і взагалі внести до списку олігархів, тобто заможних людей, в яких є власні медіа. Будемо чекати появи пана Ковальова в списках олігархів, який мають незабаром "слуги" оприлюднити... Тепер на прикладі самого "слуги народу" Ковальова влада має продемонструвати, що робить із багатіями, в яких є медіа. Це дуже цікавий приклад буде, я думаю, для всієї країни", - підкреслив Бутусов.

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Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" у екснардепа Дмитра Добродомова.

Ковальов повідомив у Facebook, що проукраїнський вектор каналу буде збережений. Новий власник також підписав редакційну угоду щодо збереження незалежної редакційної політики.

"Відтак, наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди "плюс" нові додаткові можливості забезпечать 4-му каналу можливість дуже швидко стати одним зі лідерів серед інформаційних каналів", - зазначив він.

Раніше Комітет ВР з питань бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету-2022 на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".

Опозиційні парламентські фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" заявили, що фракція "Слуга народу", яка має монобільшість у Верховній Раді, монополізує діяльність телеканалу "Рада".