08:25, Сьогодні

"Путін встав з колін": американський офіцер про загрозу нападу на Україну Президент РФ "всіх обіграв" без армії та ядерної зброї, вважає Гаррі Табах

Президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у повномасштабній війні проти України, оскільки сьогодні він і так отримує все чого хотів.

Таку думку висловив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" військовий аналітик, капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.

"Зазвичай війна не починається, коли кажуть - ось зараз, зараз... Вам ніхто не казав - ось зараз у вас анексують Крим, почнеться війна на Донбасі. Це все трапилося протягом декількох днів... З моїх спостережень - навіщо Путіну війна з Україною сьогодні? Він досяг всього чого він хотів. Піти в лобову атаку з Україною... Зараз уже не 2014 рік, армія не та, генерали не ті. Він вмиється кров'ю, це буде кінець Росії. Навіщо?" – зазначив американський військовий.

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За словами Табаха, Путін "встав із колін з початку цього року", коли нафта зросла в ціні.

"Можу навести приклади, що сталося за останній рік. Путін обіграв усіх завдяки лівим ЗМІ, експорту - без армії, без погроз, без ядерної зброї. Він умовив усіх. В Америці та Європі прийшла слабка влада - які вже стверджують, що все вирішуватиметься лише дипломатичним чином. Наш директор з національної безпеки пан Салліван вийшов і сказав, що ми повинні забезпечити Росії безпеку після саміту Байдена з Путіним..." - сказав він.

Як наголосив військовий аналітик, щоб зупинити Росію, "все що потрібно - обвалити ціни на нафту, і не потрібна жодна армія".

"Це єдиний кисень, який надходить до Росії. Так було за попередньої американської адміністрації. Зараз зросли ціни на нафту, він бачить, що влада в Америці та скрізь беззуба й імпотентна", - заявив він.

Також Табах висловив упевненість у тому, що російський газопровід "Північний потік-2" незабаром запрацює:

"Німеччина та Росія отримуватимуть мільярди доларів. Ось вам і гарантія, що Україна ніколи не вступить до НАТО, бо Німеччина ніколи за це вже не проголосує".

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Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.