17:25, Сьогодні

Підозра Порошенку: експерт розповів про реакцію Заходу "Немає жодних напівтонів"

На сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність у ситуації з підозрою п'ятому президенту України Петру Порошенку. Про це розповів в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт з безпеки Іван Варченко.

"Я думаю, що в чинної влади є такий подарунок від Порошенка - взяти та подумати на Новий рік, Різдво - до того дня, поки повернеться Порошенко й, можливо, радикально скорегувати свою частину суспільної соціальної поведінки в цьому питанні. Ми знаємо однозначно на сьогодні про занепокоєність, яку висловлюють лідери європейських країн. Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка, - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся", - сказав він.

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"Який сигнал ми даємо Європі, яка звикла бачити Петра Порошенка на вістрі українсько-російської війни? Ми даємо підстави засумніватися в тому, що відбувається у нас в Україні, які є акценти. На моє глибоке переконання, ми зараз повинні підпорядкувати... будь-які політичні дискусії - особливо дитячі образи, які втілюються в такий спосіб, - а також питання національної безпеки. Ми розуміємо, що на сьогодні в нас внутрішній конфлікт. І внутрішня "гаряча" ситуація може ще додати балів та аргументів тільки ворогам України. Ми не стаємо сильнішими, розмовляючи на ці теми", - зазначив експерт.

Нагадаємо, п'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

В Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка, сума застави становить 1 млрд грн. Документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, яка пішла у відпустку, а її заступник Олексій Симоненко.

Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, він відвідав Туреччину та Польщу. Соратники п'ятого президента повідомляють, що у січні Порошенко повернеться до України.

Політолог Андрій Рудик заявив, що Петра Порошенка після повернення із закордонного турне в аеропорту можуть зустріти правоохоронці.

"Я думаю, вони на нього і мають чекати. Коли підвищується градус у зв'язку з такими новинами, досить дивна поведінка з точки зору держави як інституту і правоохоронних органів, коли вони не чекатимуть на Петра Олексійовича", - сказав Рудик.