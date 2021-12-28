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У Порошенка готують відповідь на підозру в держзраді: Геращенко розкрила деталі У Порошенка заявляють про "політично мотивоване правосуддя"

Адвокати п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка готують позов до Європейського суду з прав людини через серйозні порушення у кримінальному провадженні проти Порошенка.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Як заявила Геращенко, підозра Порошенку в державній зраді - "це політично мотивоване правосуддя", яке здійснюється з численними порушеннями.

"Мій ранок разом з Артуром Герасимовим, співголовою фракції "Європейська солідарність" розпочався з приймальні голови Верховної Ради України. Адже згідно з законодавством Кримінальний кодекс стаття 482 пункт 2 передбачає, що у разі вручення або передачі підозри народному депутату України або інших слідчих дій негайно Генеральна прокуратура чи інший орган, залучений у даному розслідуванні - ДБР, Служба безпеки України - мали передати протягом 24 годин до голови Верховної Ради відповідне повідомлення. Ми минулого тижня надіслали відповідне звернення до голови Верховної Ради, і сьогодні провідали шановного пана Стефанчука для того, щоб дізнатися, чи є відповідне повідомлення. Він його не отримував", - заявила депутатка.

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За її словами, "це ще раз говорить про серйозні процесуальні порушення цієї справи, які ляжуть в основу позову до Європейського суду з прав людини". Геращенко уточнила, що "над цим вже працюють адвокати Петра Порошенка".

"Хочу наголосити на численних порушеннях, процесуальних зокрема. Наприклад, ми знаємо зі ЗМІ, що наприкінці минулого тижня Печерський суд розглядав клопотання про примусовий привід Порошенка, хоча і Банкова, і Печерський суд, і прокуратура знають, що він вирушив наприкінці грудня у відрядження. Тепер у нього є коротка відпустка. І такої радості, як ховатися, він не подарує Банковій, обов'язково повернеться в країну відразу після своєї відпустки", - додала Геращенко.

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Нагадаємо, п'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

В Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка, сума застави становить 1 млрд грн. Документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, яка пішла у відпустку, а її заступник Олексій Симоненко.

Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, він відвідав Туреччину та Польщу. Соратники п'ятого президента повідомляють, що у січні Порошенко повернеться до України.

Політолог Андрій Рудик в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Петра Порошенка після повернення із закордонного турне в аеропорту можуть зустріти правоохоронці.

"Я думаю, вони на нього і мають чекати. Коли підвищується градус у зв'язку з такими новинами, досить дивна поведінка з точки зору держави як інституту і правоохоронних органів, коли вони не чекатимуть на Петра Олексійовича", - сказав Рудик.