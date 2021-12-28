16:10, Сьогодні

Спроба вторгнення в Україну: експерт сказав, що Росія може отримати у відповідь "Всі бачать, що відбувається"

Те, що західні партнери, союзники України обговорюють всі сценарії можливої агресії проти України, - це нормально, тому що вони є гарантами в Будапештському меморандумі, коли Україна відмовилася від своєї ядерної зброї. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів військовий експерт Михайло Притула.

"США, Велика Британія, а також Росія підписали угоду про те, що зберігатиметься територіальна цілісність України. Як ми бачимо, країна-агресор Росія порушила територіальну цілісність України один раз і тепер намагається це зробити ще раз. Однак на відміну від 2014 року зараз не вдасться показати, що це "внутрішній конфлікт в Україні", обдурити міжнародну спільноту, сказати, що "їх там немає". Всі бачать, що відбувається, весь світ бачить, що Росія готується до агресії, й готується дати відсіч", - сказав Притула.

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Також він сказав, що можуть означати економічні санкції проти Росії:

"Специфіка економіки Росії в тому, що більшість валютних коштів, які Росія отримує від продажу нафти та газу, залишається в тих країнах, куди вона продає нафту та газ. Тобто в Європі, Великій Британії, США, банках країн НАТО. Звісно, країни НАТО можуть у будь-який час заблокувати ці гігантські ресурси й Росія не матиме коштів навіть на те, щоб купувати товари першої необхідності. Це ліки, взуття, одяг, запчастини до літаків, автомобілів, моторні мастила, а також ціла група товарів, які необхідні для економіки".

На його думку, всі маневри, які зараз відбуваються з боку Росії проти України, мають лише психологічний тиск на Україну:

"Вони вже шкодять тим, що зупиняється наша економіка, тому що ніхто не хоче інвестувати кошти в ті території, які можуть бути атаковані. Самими цими маневрами Росія завдає великої шкоди. Російські маневри мають на меті вже заподіяння шкоди на сьогодні. Прямо зараз".

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.