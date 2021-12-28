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Справа проти Порошенка: експерт вказав на небезпеку Сергій Фурса розповів, як підозру Порошенку сприймають на Заході

Захід сприймає справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка як репресії, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Все це не на користь Україні. Тут питання в тому, як буде сприйнято. На Заході це однозначно буде сприйнято як політичні репресії. Вже були заяви посольств, Велика Британія, США, Канада, що вони уважно стежать за цією справою. Те, що такі заяви є, свідчить про те, як на це дивляться на Заході. І ми можемо зараз повторити шлях, який Україна вже проходила у 2011 році, коли було відправлено ​​до в'язниці Тимошенко. Причому у Януковича було більше причин посадити Тимошенко - тому що її контракт з Путіним країна відхаркувала ще декілька років. Але коли її посадили, це було сприйнято однозначно як політичні репресії, тому що людина при владі садить до в'язниці свого найбільшого конкурента. Для таких країн як Україна... ніхто не вірить у верховенство права. Тому такі історії сприймаються як репресії", — сказав він.

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Фурса висловився про підтримку з боку Заходу у цій ситуації.

"На чому ґрунтується підтримка Заходу? І вона справді велика. На тому, що є Україна, на яку нападає Росія. Україна — це форпост демократії, і Захід підтримує країну, яка обрала його цінності. І дуже складно буде західним політикам пояснювати своїм виборцям, чому вони підтримують країну, де є політичні репресії", — сказав він.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус зазначив, що весь цивілізований світ здивований тим, що президент Володимир Зеленський на тлі можливого вторгнення російських військ в Україну починає з'ясовувати внутрішні відносини замість того, щоб консолідувати суспільство і займатися зміцненням безпеки на кордоні. За його словами, західні партнери України вважають, що боротьбу Володимира Зеленського проти п’ятого президента України Петра Порошенка потрібно відкласти.