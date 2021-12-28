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Гончаренко про справу Порошенка: влада хоче влаштувати шоу Олексій Гончаренко прокоментував підозру Петру Порошенку

Президент Володимир Зеленський хоче прикрити справою Порошенка свої промахи, заявив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Очевидно, що Зеленський, бачачи, що в нього нічого не виходить із виконанням обіцянок, які він давав людям, "кінець епохи бідності", закінчення війни тощо, і що рейтинги у нього падають, вирішив застосувати такі жорсткі політичні репресії. Насправді це не новина для нас, проти Порошенка було відкрито понад 50 справ, у яких він фігурував. За що завгодно відкривалися справи, за однією з них два роки тому відправлялася підозра до Печерського суду, і це закінчилося нічим. Тепер ми знову бачимо нову підозру, і, ймовірно, попереду новий суд. Звичайно, я все це пов'язую з політичним переслідуванням і таких переслідувань в Україні багато. Це не тільки Порошенко — це Федина та Звіробій, це Лерос, і я особисто, коли вони атакують мене своїми позовами до суду. Це депутати "Слуги народу", а Зеленський особисто у сесійній залі мені погрожував. Так Зеленський реагує на критику – дуже нервово, він дуже боїться своїх політичних опонентів”, – сказав він.

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Гончаренко відповів на запитання, чи Порошенка можуть затримати прямо в аеропорту після повернення в Україну.

"Я думаю, що не можуть, на мою думку, юридично це неможливо. Але що їм спаде на думку... Були дані про те, що Печерський райсуд чи ухвалив рішення, чи отримав звернення від Генеральної прокуратури про примусовий привід Порошенка в суд для обрання запобіжного заходу або на допит. Чуток багато, я думаю, вони намагатимуться влаштувати якесь шоу. У цьому немає сенсу, бо Порошенко сам каже, що буде в Україні та готовий відповісти. Якщо буде якесь шоу, це просто шоу, бо ніхто не ховається. Влада сама хоче, щоб він не повертався, її завдання — відправити його на заслання. А ще добре було б, якби решта політичних опонентів Зеленського поїхали з країни, і тоді йому здається, що буде все добре. Але люди все одно бачать, проблема не в опонентах Зеленського, а в ньому самому", — сказав він.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус зазначив, що весь цивілізований світ здивований тим, що президент Володимир Зеленський на тлі можливого вторгнення російських військ в Україну починає з'ясовувати внутрішні відносини замість того, щоб консолідувати суспільство і займатися зміцненням безпеки на кордоні. За його словами, західні партнери України вважають, що боротьбу Володимира Зеленського проти п’ятого президента України Петра Порошенка потрібно відкласти.