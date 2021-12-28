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На Піскуна готували замах: подробиці від ексгенпрокурора Святослав Піскун розповів, як його переховували американці

Про невдалий замах на себе розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун.

"Коли мене зняв Кучма, коли я заарештував Пукача (у 2003 році — ред.), наступного дня до мене приїжджають з посольства США, офіцер з безпеки, і кажуть: "Святославе Михайловичу, їдьте до Польщі, ми вас звідти заберемо до Америки і надамо політичний притулок". Я приїхав від посла, кажу: "А що таке?" Кажуть: "Вас зняли, і у нас є оперативна інформація, що на вас готується замах. Ви будете два тижні жити на конспіративній квартирі". І я жив на конспіративній квартирі в Україні. Мене сховали. Потім знову прийшов офіцер з безпеки, сказав: "Ваше питання вирішено. Ми поширили інформацією, що ви про вбивство Гонгадзе та Олександрова написали книгу, все це написали хто, що, і вона в Польщі вийде через місяць. Тому сенсу вас усувати більше немає". І я повернувся додому", — сказав він.

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За словами Піскуна, розвідки різних країн мають багато цікавої інформації.

"Коли я чую, як хтось каже, мовляв, я засекречений, ніхто про мене не знає - мені так смішно завжди. Усі давно знають, хто де, що в кого є, хто на кого працює, хто кому зливає, це все давно відомо. І цим потрібно вдало користуватися керівникам правоохоронних органів держави", — сказав він.

Раніше Піскун розповів історію про те, як розкрив вбивство новорічної ночі. В Ірпені він знайшов убивцю, який скоїв злочин за кілька років до цього.