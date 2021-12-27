23:59, Вчора

Пахне імпічментом Зеленському - Піскун про "вагнергейт" Ексгенпрокурор вважає, що президент порушив Конституцію

У скандалі зі зривом операції української розвідки з затримання російських найманців ПВК "Вагнер" є передумови для оголошення імпічменту президенту Володимиру Зеленському.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун.

"Є один момент, і він, на мій погляд, дуже важливий. Про це мало хто говорить. Згідно статті 106 Конституції, пункт 31... чітко написано, що президент України не має права передавати свої повноваження будь-якій фізичній особі або органу. Тому, коли я чую, що хтось з кимось пішов в іншу кімнату від президента про щось домовлятися, у мене навіть моє невелике волосся стає дибки. Це ж передача повноважень, це ж пахне імпічментом", - підкреслив ексгенпрокурор.

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Також Піскун зазначив, що українська влада недостатньо активно діяла в питанні екстрадиції "вагнерівців".

"Хто не знає, що таке постанова про екстрадицію, в цій постанові чітко вказуються ознаки злочинів, згідно яких оголошено підозру - набір фактів, згідно яких оголошено підозру конкретному майбутньому злочинцю. Це значить, що всі докази вже були зібрані. І коли направили туди запит на їх екстрадицію, вже всі, кому треба, знали, в яких конкретно злочинах вони підозрюються. Я думаю, що на той час, якби ми більш активно відпрацювали, слідчо-оперативна група Генеральной прокуратури, Служби безпеки, розвідки виїхали б у Мінськ. Тоді були зовсім інші часи... Тоді можна було на цьому зіграти, приїхати і сказати - от у нас 33 підозри, от у нас 33 постанови суду на арешт. Ви зобов'язані нам їх видати з території Білорусі і відправити в Україну. Ми за ними приїхали", - наголосив він.

Нагадаємо, ексглава Головного управління розвідки Василь Бурба в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що регулярно доповідав президенту про підготовку операції щодо "вагнерівців". Проте напередодні старту операції голова Офісу президента Андрій Єрмак від імені глави держави дав вказівку перенести спецоперацію, що згодом спричинило її зрив.

Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є "кріт", чи немає?" - наголосив він.

У свою чергу, глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив, що не давав жодних вказівок колишньому голові Головного управління розвідки Василю Бурбе щодо спецоперації.