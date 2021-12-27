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"Для Росії буде катастрофа": Шкіряк про загрозу великої війни Ексрадник глави МВС нагадав про умови сучасної війни

Для Росії спроба повномасштабного військового вторгнення в Україну завершиться катастрофою і великими втратами.

Таку думку висловив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Як зазначив Шкіряк, він дуже сумнівається, що Росія вдасться до широкомасштабного вторгнення.

"Правила в умовах сучасної війни зовсім інші. Будь-яке широкомасштабне вторгнення в Україну збоку Російської Федерації для Росії буде катастрофою, наголошую на цьому. Будь-який військовий знає, що сторона, яка обороняється, завжди втрачає менше, ніж ті, хто наступають. В середньому прораховується один до трьох, один до п'яти, залежно від того, яка форма війни", - пояснив він.

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Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.