22:52, Вчора

Війська РФ на кордоні України: експерт розповів, що треба робити "У них зимовий період навчання"

Нині є потенційна загроза нападу Росії на Україну. Про це в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" сказав військовий експерт Олег Старіков.

"Війни просто так не розпочинаються. Справді, Російська Федерація проводить таку стратегію залякування та силового переконання, тобто наситила кордони України своїми військами, які там і залишаться. У них зимовий період навчання. У планах - вони перекидають війська туди-сюди... У них тренування такі. Вони в такий спосіб показують, що якщо не буде ухвалене рішення, яке сказав Путін, - пов'язане із забезпеченням їхньої безпеки, то і далі це збільшуватимуть", - розповів він.

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Також експерт сказав, що потрібно робити Україні:

"Збройні сили України спроможні розв'язувати питання щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності. Друге - у Кабінеті міністрів мають написати всі плани, які є. Міністри, які мають бути професійними... кожен має відпрацьовувати. Також мають бути відповідні стратегічні резерви".

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.