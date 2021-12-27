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Бойко розповів, чи чекати Україні великої війни з Росією Політик заявив, що в Україні "наростає військовий психоз"

В Україні влада штучно нагнітає обстановку розмовами про загрозу "великої війни" з Росією.

Таку думку в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" висловив співголова парламентської фракції ОПЗЖ, народний депутат України Юрій Бойко.

Як зазначив політик, "за останні два місяці посилено наростає військовий психоз".

"Я оптимістично налаштований після переговорів президентів Росії та Америки. І я сподіваюся, що зараз буде зустріч Росії та НАТО. Я переконаний, що жодної великої війни не буде. Досить лякати цим людей, бо вони свідомо цей психоз накачували. Зараз дійшли до того, що давайте всіх жінок у військкомати відправляти на облік. От зробив керівник суб'єкта Російської Федерації якусь скандальну заяву. До цього Жириновський робив скандальні заяви. З нашого боку головнокомандувач взагалі сказав, що він поїде на танках по Червоній площі. Далі підписали указ про те, що давайте жінок відправимо на облік у військкомат... Ну як це коментувати? Заявили й заявили", - сказав він.

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На думку Бойка, "ніякої великої війни не буде, ніхто на це не піде".

"І те, що зараз розпочинаються переговори між НАТО та Росією, це якраз досить позитивний сигнал, вони до чогось там домовляться. І НАТО, і Росія розуміють, що військовий конфлікт у цій ситуації - це катастрофа... Погано те, що це все відбувається без участі України - інсинуація йде навколо нашої країни", - зазначив нардеп.

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Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.